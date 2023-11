(mi-lorenteggio.com) Cislago, 23 novembre 2023 – Intorno alle ore 17.50 di oggi, in via Alessandro Volta, 54, un uomo di 78 anni, mentre era nel box, è deceduto per le ferite riportate in un incendio divampate da una stufa. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

