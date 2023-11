MIRABELLI (PD), DAL GOVERNO NON C’È NULLA PER LA CASA. I NOSTRI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI E L’EDILIZIA SOCIALE

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 23 novembre 2023 – “I dati che descrivono l’emergenza casa nel nostro Paese sono impietosi. In Italia sono presenti 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali per l’accesso ad una casa popolare (almeno 1.4 milioni di persone);

Annualmente vengono emesse almeno 40.000 sentenze di sfratto che coinvolgono almeno 120.000 persone (con almeno 30.000 minori);

Annualmente vengono eseguiti con la forza pubblica tra i 25 e i 30.000 sfratti che vedono coinvolti almeno 15.000 minori. A ciò corrisponde una capacità di reazione dei Comuni assolutamente non omogena;

Si può ipotizzare che ci siano almeno 90mila case vuote di proprietà pubblica in un Paese con migliaia di persone senza casa;

I canoni di locazione registrano (fonte ISTAT) un aumento del 7.4% su base annua e del 14.2% su base biennale.

Di fronte a questa realtà, il Governo ha azzerato il Fondo Sostegno Affitti e nella Legge di Bilancio non mette un solo euro per affrontare il problema e il Ministro competente, Matteo Salvini non fa altro che annunciare da mesi la convocazione di un tavolo al Ministero. Per questo abbiamo proposto emendamenti alla Legge di Bilancio per finanziare il Fondo Sostegno Affitti e destinare risorse per l’edilizia sociale. È grave che il governo sia immobile e distratto su un tema che condiziona la vita di milioni di persone.” Così su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato.

Ecco gli emendamenti presentati dal Senatore Mirabelli alla Legge di Bilancio sul tema della casa:

Politiche per la Casa – Fondo Sostegno Affitti

A.S. 926

Emendamento

Art. 3

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all’articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l’attuazione degli interventi di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all’articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2024. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l’anno 2024.».

Politiche per la Casa – Fondo Morosità Incolpevole

A.S. 926

Emendamento

Art. 3

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l’attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2024.

Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per l’anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dal 2025».

A.S. 926

Emendamento

Art. 18

MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «L’aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.»; e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera a), sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere annualmente ridistribuito agli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili che hanno generato il gettito.»

Il senatore Mirabelli è anche primo firmatario dei Disegni di Legge:

A.S. n.40 Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55206.htm

A.S. n. 922 Disposizioni in materia di locazioni a breve termine nei Comuni ad alta tensione abitativa https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57642.htm