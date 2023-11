LOMBARDIA WORLD SUMMIT, FONTANA: BENE MELONI, CON AUTONOMIA CRESCE L’INTERO PAESE

GOVERNATORE RISPONDE A SINDACO MILANO: ORA RIFORMA PER REGIONI, MA PRONTO A BATTERMI PER PIÙ POTERI A CITTÀ METROPOLITANE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2023. “Il presidente Meloni e il presidente Bonomi hanno detto una cosa importante: bisogna consentire alla Lombardia di andare ancora più forte. Così, si aiuta il Paese a crescere”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della seconda giornata del ‘Lombardia World Summit’.

In particolare, sull’intervento del presidente del Consiglio italiano, il governatore lombardo ha sottolineato come “la presidente Meloni abbia fatto capire con chiarezza che si può essere sostenitori dell’autonomia e al contempo dell’interno Paese. L’autonomia fa il bene di tutta l’Italia”.

In relazione all’intervento del sindaco di Milano, che ha chiesto più autonomia per le Città metropolitane, il Governatore ha detto di “essere favorevole a forme di maggiore autonomia per gli Enti locali e le Città metropolitane. Per adesso però – ha osservato – esiste una previsione costituzionale per le Regioni e su questo stiamo lavorando. Se poi – ha aggiunto – ci sarà da scendere in piazza accanto al sindaco Sala per chiedere maggiore autonomia per le Città metropolitane, io ci sarò”.