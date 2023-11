Pavia. LaMarti lancia un manifesto contro la violenza sulle donne

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 25 novembre 2023 – Da inizio anno sono 105 le donne uccise da coloro che dovrebbero semplicemente amarle e rispettarle e migliaia sono quelle che subiscono violenze (fisiche e mentali) ogni giorno. Non può e non deve essere la normalità!

Quest’anno LaMarti, associazione di promozione sociale nata nel 2021 che con i suoi progetti e attività aiuta a donare sorrisi ai bambini, vuole schierarsi contro questo grave problema della nostra società. Oggi, 25 novembre – giornata internazionale contro la violenza sulle donne – lanciamo un manifesto di denuncia con l’obiettivo di sensibilizzare le donne coinvolte in questi “tunnel di odio” a trovar la forza di denunciare.

“Sto arrivando con tanta amarezza a questo giorno, sia per gli eventi drammatici di questi ultimi giorni (che ormai sono la normalità e che purtroppo stiamo normalizzando) sia per alcuni intoppi che mi lasciano incredula – dichiara Raffella Mantovani, presidente di LaMarti- . Ho appoggiato con grande entusiasmo l’idea della socia e amica Stefania Pernice di organizzare un’attività per smuovere le coscienze su questo tema tanto delicato. Abbiamo così deciso di METTERCI LA FACCIA in prima persona modificando le nostre fotografie e chiedendo alle nostre conoscenti di far la stessa cosa, così proprio il 25 novembre pubblichiamo un grande manifesto dove noi tutte assieme diciamo NO. E’ qualcosa di molto forte, ne sono consapevole, ma solo qualcosa di prorompente può, forse, avere qualche effetto positivo.

Il livido è solo la punta dell’iceberg, dietro al livido c’è un mondo di violenza sommerso, nascosto e di cui ci si vergona che è altrettanto impattante e devastante come l’ammaccatura. La violenza domestica è un mondo a sé stante, di cui poco si parla perché chiuso tra quattro mura.

La violenza di questo genere parte da lontano, ti smonta pezzo dopo pezzo, ti rende fragile, vulnerabile, ti fa credere di non essere capace, di non essere all’altezza, di non essere degna, ti rende sola perché piano piano ti allontana da tutti gli amici e i famigliari, ti fa credere di non avere alternative.

La violenza di questo genere “lavora” piano piano; impari ad accettare che ciò che fai non va mai bene, che è sempre sbagliato… impari a credere che l’unica persona che ti voglia veramente bene sia “lui” e che sia anche l’unico capace e volenteroso di accettarti per il disastro umano che sei – perché è questo che ti ha portato a credere.

Voglio urlare a tutti, uomini e donne, che non possiamo più fare finta di niente!

Può capitare a tutti di incontrare il lupo vestito da nonna e può capitare a tutti di cascare tra le sue braccia… Ma NON SIETE SOLE, vi assicuro che la vostra rete fatta di famiglia d’origine e amicizie c’è e in silenzio soffre, ed è pronta ad accogliervi a braccia aperte e poi far scudo per voi, con voi.

I nostri finti lividi vogliono dire a tutti che siamo pronte a cogliere i piccoli segnali d’aiuto che vorrete mandare … Non siamo operatori, non siamo le forze dell’ordine ma siamo pronte a tendervi la mano perchè NON SIETE SOLE!”

Grazie a: Ada Eva, Alessandra, Alessia, Anna D, Anna, Annelise, Barbara, Carla, Chiara, Cinzia, Cristina, Eleonora, Emanuela, Francesca, Gisella, Laura, Lu, Ludovica, Mara, Maria Rosa, Marisa, Micaela, Mina, Mira, Nadia, Oriana, Raffaella, Roberta, Rosaria, Stefania, Stelia, Teresa, Veronica, Veronica, Jennifer.