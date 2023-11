TRIENNALE MILANO, ecco gli appuntamenti dal 27 novembre al 3 dicembre 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2023 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 27 novembre al 3 dicembre.

27 novembre

19.00 Presentazione volume | Qualcosa di sé. Daria Deflorian e il suo teatro

Presso libreria Verso, Corso di Porta Ticinese, 40

In collaborazione con la libreria Verso

Presentazione del volume di Rossella Menna, edito da Luca Sossella Editore (2023), sulla vita e carriera dell’attrice, autrice e regista di spicco della scena teatrale internazionale Daria Deflorian. Nella biografia viene ricostruito il suo intero percorso artistico attraverso ricerche d’archivio, testimonianze dirette dell’attrice (raccolte in oltre cento ore di registrazione effettuate tra il 2020 e il 2023) e di altre figure incontrate lungo la carriera. Pur nel rigore di una ricostruzione storica documentata, il racconto ha un respiro letterario che fa emergere a ogni pagina l’intreccio tra una tensione esistenziale e la sua traduzione in opera d’arte. Insieme all’autrice intervengono Daria Deflorian e Daria Bignardi.

29 novembre

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

11.30 Conferenza stampa | Programmazione 2024

Presentazione alla stampa della programmazione 2024 di Triennale Milano. Intervengono: Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano; Carla Morogallo, Direttrice Generale Triennale Milano; Umberto Angelini, Direttore Artistico Triennale Milano Teatro; Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città; Lorenza Bravetta, curatrice per Fotografia, cinema e new media; Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program; Marco Sammicheli, curatore per Design, moda e artigianato e Direttore del Museo del Design Italiano.

18.30 Presentazione volume | Io sono un disegno

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Io sono un disegno è la monografia dedicata all’artista, editrice, critica e scrittrice Lisa Ponti (1922-2019), figlia del celebre architetto Gio Ponti. Il libro presenta una selezione di disegni, scritti e conversazioni che aiutano a ricostruire la sua personalità e a collocarla nel panorama culturale dell’epoca. Attraverso un’ampia selezione di disegni e scritti, poesie e conversazioni con artisti, galleristi e designer, il volume (edito da Humboldt Books e MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma) mette in luce lo straordinario itinerario di Lisa Ponti nella storia e nella cultura del Novecento.

Intervengono: Damiano Gullì, Salvatore Licitra, Luca Lo Pinto, Francesca Pellicciari e Giovanna Silva.

19.30 Spettacolo | Elogio della vita a rovescio – Daria Deflorian

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Il nuovo lavoro di Daria Deflorian – artista associata di Triennale Milano Teatro e tra le protagoniste della prosa in Italia – si concentra su uno dei temi più raccontati dalla scrittrice sudcoreana Han Kang: il rapporto tra sorelle. Nei suoi libri, la potenza di questo legame si rivela ogni volta attraverso trame diverse. In scena vediamo solo la sorella che crede di essersela cavata, quella che “fin da bambina aveva quella forza di carattere necessaria a farsi strada nella vita”. L’osmosi tra le due sorelle è una corrente infinita, e l’elogio della vita a rovescio è il riconoscere che l’altra, la sorella, quella strana, quella crepata, quella che ci ha lasciato, ci sta lasciando, se ne è andata, ha fatto quello che ha fatto anche per noi. Sullo sfondo, incessante, la violenza delle relazioni domestiche. E sullo sfondo dello sfondo, la violenza del mondo.

30 novembre

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

16.30 – 20.00 Incontro | I luoghi giusti TALKS. BeiLuoghi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un ciclo di appuntamenti che ha l’obiettivo di avviare una riflessione sulla rigenerazione urbana a base culturale, con un focus sugli strumenti disponibili per governare i processi di trasformazione e sul ruolo che la cultura può avere nel generarli e gestirli. Durante l’incontro, un confronto sul ruolo che le politiche pubbliche, e in particolare le politiche abitative, possono giocare nel contrastare gli squilibri che sono oggi al centro del dibattito in molte città italiane ed europee: dalla mancanza di un’offerta di abitazioni in adatto a livelli accessibili al fenomeno dell’overtourism.

Programma:

16.30 – 18.00: Come comprendere un territorio e i suoi bisogni? Masterclass a cura di FHS.

18.30 – 20.00: Territori e trasformazioni urbane: come si può governare il cambiamento attraverso le politiche abitative?

Talk: Alessandro Coppola, professore di pianificazione e politiche urbane, Politecnico di Milan, incontra Laura Colini, ricercatrice IUAV di Venezia, esperta di politiche urbane per la Commissione Europea, esperta in Urban Innovative Action e Urbact.

18.30 Visita guidata | Gabriele Basilico. Le mie città

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Gabriele Basilico. Le mie città. A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) un’ampia mostra che si articola in due sedi espositive – Palazzo Reale e Triennale Milano – e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città.

19.30 Spettacolo | Elogio della vita a rovescio – Daria Deflorian

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

1° dicembre

18.00 Presentazione volume | Sorrisi di donna

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il libro Sorrisi di donna, pubblicato da Silvana Editoriale (2023) è un viaggio fotografico attraverso gli sguardi, i sorrisi, la bellezza e la diversità dei volti delle donne. Attraverso gli scatti in bianco e nero del fotografo Alberto Moro si interpreta il pensiero dell’ideatore del progetto Enrico Baleri, volto a celebrare la forza intrinseca di ogni sorriso, tra ritratti, fotografie di fiori di Bruna Ginammi, fotografie di arredi e testi poetici. Intervengono, insieme agli autori: Giovanna Calvenzi, Marisa Galbiati e Cristina Dosio Morozzi.

18.30 Presentazione volume | Tarocchio

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il libro Tarocchio (Fausto Lupetti Editore, 2022) si presenta come un occhiale magico per ammirare il panorama e per non lasciarsi sfuggire quello che la vita offre. Per gli autori del volume, usare le carte a scopo divinatorio non è solo un gioco: istruisce, non distrae e svela “cose” del conscio e dell’inconscio. Uno sguardo sul mondo del presente, del “qui ed ora”.

Intervengono: Ramuntcho Matta, artista, e Marco Barsotti, esperto di tarocchi

Introduce: Mario Verduci, amministratore di Fausto Lupetti Editore

18.30 Visita guidata | Pittura italiana oggi

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano propone una visita guidata della mostra Pittura italiana oggi, che riunisce il lavoro di 120 tra i più interessanti artisti e artiste italiani, nati tra il 1960 e il 2000. In mostra sono stati individuati singoli exempla rappresentativi, attraverso un’opera per artista, realizzata tra il 2020 e il 2023, in grado di offrire sguardi trasversali, letture e interpretazioni originali della nostra contemporaneità.

19.30 Spettacolo | Elogio della vita a rovescio – Daria Deflorian

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

2 dicembre

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

15.30 Laboratorio | Bamboo Building

Laboratorio a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto

Un’attività che coinvolge famiglie e bambini nella costruzione di strutture e piccoli villaggi in bambù. La tecnica utilizzata, quella della cupola geodetica ideata da Richard Buckminster Fuller e portata da lui in Triennale in occasione della X Esposizione Internazionale nel 1954, permetterà di creare infinite composizioni di piccole abitazioni sostenibili, combinando bastoni di bambù in forme sempre nuove.

17.00 Vista guidata | Dietro le quinte

Evento riservato ai possessori di una membership Explorer, Insider o Supporter

Per maggiori informazioni sulla membership: triennale.org

Un evento per immergersi letteralmente nei dietro le quinte della nostra programmazione teatrale. Una visita guidata del nostro teatro – palcoscenico attivo dal 1933 che ha ospitato le performance di artisti internazionali, come Jimi Hendrix, Saburo Teshigawara, Robert Wilson – tra fotografie d’archivio, racconti inediti e pillole di scenotecnica.

18.30 Visita guidata | Gabriele Basilico. Le mie città

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Gabriele Basilico. Le mie città. A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) un’ampia mostra che si articola in due sedi espositive – Palazzo Reale e Triennale Milano – e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città.

19.30 Spettacolo | Elogio della vita a rovescio – Daria Deflorian

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

3 dicembre

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

15.30 Laboratorio | Formaforme

Laboratorio a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto

Nel corso del laboratorio verranno analizzati, smontati e rimontati i progetti dell’architetto e designer Angelo Mangiarotti, alla ricerca dei segreti che contengono: uno o più pezzi studiati così perfettamente che messi insieme danno vita a un tavolino, a una lampada, ma anche a un intero palazzo. Il laboratorio è pensato per essere inclusivo, per questo vengono usati sistemi comunicativi accessibili come CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che facilitano la fruibilità dei materiali anche per bambine e bambini neurodivergenti.

16.00 Spettacolo | Elogio della vita a rovescio – Daria Deflorian

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Pittura italiana oggi

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano propone una visita guidata della mostra Pittura italiana oggi, che riunisce il lavoro di 120 tra i più interessanti artisti e artiste italiani, nati tra il 1960 e il 2000. In mostra sono stati individuati singoli exempla rappresentativi, attraverso un’opera per artista, realizzata tra il 2020 e il 2023, in grado di offrire sguardi trasversali, letture e interpretazioni originali della nostra contemporaneità.