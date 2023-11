Rho. Presso la Biblioteca “Angela Piras” la mostra-mercato del libro – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 novembre 2023 – Presso la Biblioteca “Angela Piras (situata all’interno della Scuola Primaria “Gianni Rodari” in Via Sartirana 3, a Mazzo di Rho –MI-), nelle giornate dal 24 al 26 Novembre, si è tenuta la ormai tradizionale e consolidata mostra-mercato del libro (per bambini e adulti), i cui proventi saranno impiegati per l’acquisto di nuovi volumi per la Biblioteca medesima. Da oltre trenta anni la Biblioteca “Angela Piras” (in onore e in memoria della compianta insegnante, cofirmataria con altri docenti dell’allora -1989- nascente progetto e purtroppo prematuramente scomparsa) rappresenta un’importante “occasione” culturale e di aggregazione per gli alunni e per la popolazione della frazione rhodense e non solo. Sin dalle sue origini, le linee guida e l’obiettivo primario della Biblioteca sono stati valorizzare e promuovere attivamente la lettura e tutte le manifestazioni ad essa collegate. E le aspettative non sono certo andate deluse perché, nel corso degli anni e grazie alla sinergia con la scuola e la collaborazione dei genitori, è stato un crescendo di attività e di iniziative, individuali e in sintonia con altre realtà del territorio, sempre supportate da un tangibile riscontro in termini di utenza. Per rammentare le più significative: a) –la sopra citata “mostra mercato del libro”, con il cui ricavato si arricchisce la Biblioteca di ulteriori volumi e DVD; b) -il concorso “Superelle” (SuperLibro), promosso per incentivare la lettura, che vede un’elevatissima partecipazione degli alunni delle scuole; c) -gli incontri periodici con gli studenti, organizzati all’interno della Biblioteca, con autorevoli autori/ici che operano nel campo della letteratura per ragazzi. All’interno di ben definiti “percorsi didattici” sono stati accolti autori, quali: M. Lodi, M. Milani, B. Munari, R. Grazzani, E. Nessi, E. Dell’Oro, A. Lavatelli, G. Quarzo, R. Piumini, V. Lamarque, P. Reggiani, A. Vivarelli, B. Masini, L. Chieregato, M. Montini, R. Morgese, M. Barigazzi e R. Bianchi. Per alcuni di loro sono state preparate delle Mostre tematiche personali e sulle loro opere; d) -la collaborazione alla realizzazione del Concorso di Poesia del “Calendimaggio” (organizzato dall’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo –AGCAM-), riservato agli studenti delle Scuole Medie inferiori e superiori dei Comuni di Rho e di Arese, giunto alla 27° edizione; e) l’organizzazione di eventi a tema nel campo del sociale (mafia, problemi giovanili, ecc), con intervento di autori/ici che hanno scritto delle opere ad hoc. Nel 2011, il grande lavoro profuso negli anni dalla Biblioteca è stato riconosciuto e premiato, con il conseguimento del prestigioso “Premio ANDERSEN” nella categoria “PROTAGONISTI DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LETTURA”. Il Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia, è il maggiore riconoscimento a livello nazionale riservato ai libri per ragazzi, ed alle attività culturali ad essi collegate. Ogni anno evidenzia la migliore produzione editoriale e le sue ultime tendenze, premiando scrittori, illustratori, libri, collane e case editrici e valorizzando il lavoro di chi promuove costantemente ed attivamente la lettura e le manifestazioni collaterali. Tornano alla mente le parole della Maestra Ileana Boldrini (per oltre 20 anni Responsabile della Biblioteca); riferendosi alla “sua” amata Biblioteca, disse: “Abbiamo fatto molta strada insieme, grazie all’aiuto dei volontari, degli insegnanti e dei genitori, ma vogliamo al contempo avere la presunzione e l’aspettativa che, insieme, faremo ancora tanta strada……”. Il cammino della Biblioteca “Angela Piras”, ne siamo certi, sarà ancora molto lungo e colmo di emozioni e soddisfazioni….