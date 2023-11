Vigevano. Mostra “Antonino TRAPELLA – Mostra personale”

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 26 novembre 2023 – Domenica 3 dicembre, alle ore 16, s’inaugura nella Pinacoteca Civica – Sala 10 presso il Castello Sforzesco di Vigevano, una mostra personale di Antonino TRAPELLA, pittore che dopo essersi formato presso l’Istituto d’Arte e Mestieri Roncalli sotto la guida di Carlo Zanoletti ha lungamente vissuto a Vigevano ed ora risiede a Cerano.

La sua poetica affonda e ricollega le sue radici al mondo dell’infanzia e la esprime con una pittura “tradizionale”, preziosa nella qualità delle campiture, eseguite con cura, neanche tanto ingenue. Una figurazione semplice densa però di contenuti. Basta infatti un esame che superi la prima fase di adesione sentimentale per accorgersi di quanta misura compositiva, di quale schiettezza linguistica e di elaborazione pittorica siano pervasi questi dipinti. La nostra coscienza e la nostra ragione si trovano spaesate se cerchiamo

di interpretare il loro significato recondito. Nelle sue opere si sente la determinata ricerca della realtà legata al suo mondo, o meglio all’essenza della realtà. Una visione attenta all’aspetto esteriore delle cose, ma anche all’immaginazione e all’intelligenza dello spirito, un modo di dipingere che coglie sentimenti ed emozioni, ricordi, passioni, sogni. E’ una poesia semplice e per questo più difficile e profonda; è la poesia di chi cerca un linguaggio che oggi si possa ancora usare, che abbia un valore umano, sentimentale, senza fioritura

decorative, senza intellettualismi fini a se stessi, senza accademia.

Trapella è una espressione autentica della nostra provincia e noi sappiamo che nella provincia nascono e si arricchiscono le vene più spontanee, più sensibili e rigogliose dell’arte. I suoi quadri sono la sua maniera di essere, di stare al mondo. Esprimono la sua disarmante innocenza nella dimensione di fiaba; è vicino a tutti quelli a cui piace credere in un’atmosfera intatta e incantata, magicamente reale.

Sotto l’aspetto umano è una visione di grande interesse per tutti coloro che hanno l’animo aperto ad ascoltare le profonde emozioni suscitate dall’arte.



Biografia

Nato a Ariano (Rovigo) nel 1933, Antonino Trapella trascorre la sua infanzia nella pianura della bassa Padana, nel Polesine, tra i due fiumi dell’isola di Ariano. Terminate le scuole dell’obbligo, studia disegno tecnico con profitto; conosce il professor Tumiati ed inizia la sua vocazione per il disegno e la pittura. Nel 1951 segue il padre in Lombardia, a Vigevano; qui frequenta la scuola di disegno all’Istituto Arte e Mestieri “V. Roncalli “terminando i

corsi con il massimo dei voti e dando inizio alla sua vita di pittore. Conosce tutti gli artisti che operano nella Vigevano di quegli anni e con Carlo Zanoletti, Pietro Macaferri, Vittorio Ramella, i fratelli Italo e Armando Peretta, Fulvio Belmontesi, Alfredo Velli ed altri pittori dà vita al gruppo di orientamento Artistico “Il Sagittario“ guidato da Giuseppe Franzoso.

Ha tenuto mostre personali di grande successo e partecipato a numerose collettive nazionali ed internazionali.

Molte sue opere figurano in prestigiose collezioni museali pubbliche ed importanti raccolte private. Ora vive e lavora nel suo studio di pittore, in Via Garibaldi, 27 a Cerano (Novara).

