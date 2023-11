Rho. Babbo Natale torna in Municipio per raccogliere le letterine dei bambini

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 novembre 2023 – Babbo Natale torna in Municipio, come da tradizione. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14 fino alle 18.00, le bambine e i bambini rhodensi avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale in persona nell’atrio del Palazzo Comunale di piazza Visconti 23.

I bambini troveranno una cassetta postale rossa in cui imbucare la letterina dei desideri destinata a Babbo Natale, che sarà pronto a mettersi in posa con loro per fare una fotografia che sarà immediatamente stampata e regalata loro come ricordo.

La letterina può essere scritta usando il retro della cartolina “Babbo Natale in Comune!”, che si può trovare all’ingresso del Municipio, al Quic, al Tourist Infopoint di piazza San Vittore, alla Biblioteca di Villa Burba e alla Biblioteca Popolare e all’Auditorium di via Meda, oppure utilizzando un foglio qualsiasi.

In entrambi i casi i genitori sono invitati a indicare un numero di cellulare: a quel numero Babbo Natale scriverà un messaggio segnalando di avere ricevuto la letterina. E’ l’occasione per vivere un momento festoso e ricevere un ricordo da conservare per questo Natale 2023.

“Lo scorso anno oltre 400 bambini sono stati con noi per incontrare Babbo Natale – commenta il Vicesindaco Maria Rita Vergani, che ha introdotto due anni fa questa proposta e la rinnova con pari entusiasmo – E’ un momento davvero ricco di simpatia e tenerezza: abbiamo visto bambini in attesa, carichi di emozione all’idea di incontrare un personaggio che amano particolarmente. Confidiamo di ritrovare la stessa partecipazione all’iniziativa: Babbo Natale vi aspetta accanto all’albero e alla cassetta destinata alle letterine, noi amministratori saremo lì con lui per farvi i nostri migliori auguri per il Natale che si avvicina!”.