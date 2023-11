Scalo Milano Outlet & More presenta A Christmas Call – Il Villaggio di Natale con un’anima solidale e annuncia il concerto di Natale

(mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 28 novembre 2023 – Il momento più magico dell’anno è arrivato: si sono riaccese le luci di Natale nel Villaggio di Scalo Milano Outlet & More. Dopo tre anni consecutivi, anche questo progetto – “A Christmas Call” – è frutto di una collaborazione d’eccellenza, quella tra il Brand e Vincenzo Dascanio, Flower ed Event Designer di fama mondiale.

Molto più di una semplice installazione: il progetto è mosso da un grande obiettivo, perfettamente in linea con i valori di Scalo Milano Outlet & More: regalare a tutti i visitatori dell’Outlet di Milano un’esperienza incantata, tanto da essere indimenticabile.

E per vivere l’energia del periodo più magico dell’anno, Scalo Milano Outlet & More ha organizzato, insieme a Blue Note di cui è Official Partner, un concerto di Natale presso Scalo Milano Hub. A Space to be More. Per l’evento, il 16 dicembre dalle ore 16:30, si esibirà sul palco dell’Outlet di Milano l’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan – un momento imperdibile per tutti i clienti.

Il Bosco delle Meraviglie: “A Christmas Call” firmato Vincenzo Dascanio

Immaginate di intraprendere un percorso all’interno di un bosco delle meraviglie, una foresta incantata dove magia e stupore accoglieranno i visitatori in tutte le vie del Villaggio. Una porta d’ingresso scenografica aprirà il percorso esperienziale, che proseguirà e si arricchirà percorrendo ogni passo. Grazie ai sentieri incantati sarà possibile entrare in contatto con diverse installazioni: le fragole magiche, le dune, il lago degli innamorati, il nido degli uccellini e la via della musica saranno solo alcuni degli scenari previsti per questa edizione del Villaggio.

Imponente e iconico, anche quest’anno, non può mancare il grande albero di Natale che scalderà l’atmosfera della Food Court: la piazza più conviviale di Scalo Milano Outlet & More.

“Scalo Milano Outlet & More sta vivendo un periodo molto importante: i progetti di espansione e crescita sono tanti e, anche quest’anno, non abbiamo rinunciato a un momento così unico come il Natale, di nuovo reso possibile grazie alla collaborazione con Vincenzo Dascanio” afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. “Vogliamo far vivere il meglio ai nostri visitatori, ecco perché “A Christmas Call” ricrea un’ambientazione unica e onirica: l’esperienza di shopping presso il nostro Outlet sarà ancora più magica”. “A coronare il progetto, un’iniziativa che rispecchia la nostra anima sociale e che dedichiamo interamente ai minori accolti dall’Associazione CAF – Centro di Aiuto ai minori e alla Famiglia in crisi, per rendere ancora più tangibile il nostro impegno nei confronti del territorio”.

“È sempre un onore, per me, collaborare con Scalo Milano Outlet & More. Anche quest’anno, il progetto mi ha permesso di ricreare un ambiente incantato, volto a generare gioia e stupore non solo nei bambini, ma in tutti i visitatori del Villaggio” afferma Vincenzo Dascanio, Flower ed Event Designer di fama mondiale. “Milano, specialmente in questo periodo, è davvero iconica e Scalo Milano Outlet & More rappresenta la destinazione ideale per tutti coloro che desiderano tornare bambini per vivere appieno la magia del Natale”.

A Christmas Call: le marionette solidali di Scalo Milano Outlet & More

Anche quest’anno, il Natale di Scalo Milano Outlet & More si accende per il solidale. Il Villaggio è pronto per brillare con lo speciale progetto “A Christmas Call”. Infatti, a partire dal 24 novembre fino al giorno di Natale, sarà di nuovo possibile acquistare una delle Marionette disponibili presso l’Outlet meneghino. Le marionette, raffiguranti 2 elfi, sono il simbolo dell’impegno del Brand Scalo Milano Outlet & More nei confronti di Associazione CAF. Per proseguire la tradizione iniziata lo scorso anno, il ricavato della vendita sarà devoluto interamente ai all’Associazione CAF per aiutare i bambini e le loro famiglie in difficoltà. Da più di tre anni, la speciale collaborazione tra l’Outlet meneghino e l’Associazione ha reso possibile numerosissimi progetti di inclusione sociale. Sin dall’inizio della collaborazione con Scalo Milano Outlet & More, Associazione CAF ha infatti offerto alle 3 comunità e ai suoi beneficiari, minori allontanati dalla famiglia d’origine su provvedimento del Tribunale dei Minori, provenienti da contesti di svantaggio socioculturale, la possibilità di accedere a percorsi formativi, attività ludiche e sportive, ciò grazie anche alla collaborazione con Partner dell’Outlet e iniziative solidali di diversa natura.

Le marionette realizzate in carta cartone saranno disponibili all’acquisto a seguito di una donazione spontanea, presso “The Place. Hospitality Lounge” nei pressi del varco numero 2 e numero 3 di Scalo Milano Outlet & More.

Christmas & More: il concerto di Blue Note OFF presso Scalo Milano Hub. A Space to be More

La serata sarà aperta al pubblico, che potrà partecipare presentandosi presso lo spazio Scalo Milano Hub. A Space to be More, che per l’occasione si trasformerà in un locale Jazz con luci soffuse e giochi di colore. La location si trova all’interno del Villaggio tra l’ingresso 2 e 3.