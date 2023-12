GIORNATA DELLA DISABILITÀ, LUNEDÌ A PALAZZO LOMBARDIA IL FESTIVAL DELL’INCLUSIONE

Milano, 01 dicembre 2023 – Musica, teatro e performance artistiche a Palazzo Lombardia per la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Lunedì 4 dicembre, a partire dalle 10.30, all’auditorium ‘Testori’ si svolgerà il ‘Festival Lombardo dell’inclusione’, organizzato dall’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità.

“Si tratta – ha detto l’assessore Elena Lucchini – di una straordinaria iniziativa dedicata alle persone, alla solidarietà, all’economia civile e alle buone pratiche di cittadini che vogliono prendersi cura in modo responsabile del proprio territorio e di chi è più fragile. Questa iniziativa offre un palco per condividere storie, emozioni, esibizioni di persone diversamente abili. Nonché raccontare l’impegno di chi ogni giorno lavora per rendere l’inclusione una realtà quotidiana. Un obiettivo che condividiamo e sul quale come Regione Lombardia lavoriamo avendo come stella polare una società che non lascia indietro nessuno”.

LE ESIBIZIONI – Sul palco del Testori si esibiranno:

‘Si può fare Band’, gruppo bresciano composto da persone con disabilità, musicisti ed educatori, la cui missione è quella di diffondere la cultura dell’inclusione sociale attraverso l’attività del ‘Laboratorio musicale Si Può Fare’.

L’orchestra Invisibile, costituita dai primi residenti di Cascina Rossago e da alcuni studenti, specializzandi e docenti dell’Università di Pavia. La formazione si è arricchita nel corso del tempo fino a comprendere attualmente 25 componenti, 12 dei quali con autismo. Il termine ‘invisibile’ si riferisce a una caratteristica fondante del gruppo, ovvero quella di contenere la ‘visibilità’ dei musicisti, per evitare che la presenza di un pubblico, anche conosciuto, possa turbare la serenità di alcuni elementi dell’orchestra.

Polisportiva Andes H di Mantova, associazione sportiva dilettantistica nata nel 1991 per favorire attraverso l’attività sportiva l’inclusione di ragazzi e delle ragazze con disabilità.

LE TESTIMONIANZE – Oltre ai gruppi ci saranno anche le seguenti testimonianze:

Fondazione TOG, che offre cura ai bambini affetti da lesioni al sistema nervoso centrale;

Lions Club, che presenteranno la loro attività di addestramento cani guida;

Sarah Bellome, che salirà sul palco per presentare un balletto e la proiezione di un video.

LE SCUOLE – Inoltre, insieme all’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, parteciperanno al Festival anche le classi delle scuole lombarde premiate durante la Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, tenutasi alla Scala di Milano lo scorso 8 novembre, per i progetti presentati dedicati all’inclusione delle persone con disabilità.

