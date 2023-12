Il Comune di Milano premia i centri sociali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1/12/2023- “Ed è così che dopo 11 anni di varie occupazioni abusive, il Centro Sociale Lambretta avrà uno spazio concesso dal Comune di Milano; a comunicarlo lo stesso collettivo dalla pagina Facebook che ad oggi occupa illegalmente un immobile in via Edolo (Municipio 2).

In precedenza ricordo le occupazioni abusive dell’immobile in via Val Bogna (Municipio 4), dove i residenti tramite comitato (NO al CSOA Lambretta) denunciarono gli abusi e le prepotenze del collettivo: occupazioni del suolo pubblico, strade chiuse al traffico senza autorizzazioni, atti vandalici, rave abusivi con somministrazione di bevande e cibo, thc fest, schiamazzi notturni e disturbo alla quiete pubblica. Non solo, la prima occupazione di un edificio da parte del Lambretta avvenne nel 2012 in piazza Ferravilla.

Visto il curriculum e il modus operandi, il Comune ha deciso di affidare al collettivo, tramite associazione ad hoc, un immobile in via Rizzoli (Municipio 3).

Di fronte a realtà associative e aggregative che da anni attendono uno spazio pubblico seguendo la legalità e lunghe procedure burocratiche, l’Amministrazione comunale premia un centro sociale, nato e cresciuto con le occupazioni abusive.

Un messaggio devastante perché così facendo vince chi è più forte e prepotente, senza bandi ma ricorrendo a un Regio decreto del 1924; il colmo per un collettivo antifascista.

Tramite Domanda a Risposta Immediata, in Consiglio comunale, chiedo chiarimenti al Sindaco e alla Giunta.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia)