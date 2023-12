GIORNATA DELLA DISABILITÀ, IN REGIONE IL FESTIVAL LOMBARDO DELL’INCLUSIONE CON GLI ASSESSORI LUCCHINI E FERMI

GLI ESPONENTI DELLA GIUNTA: QUI TANTE ASSOCIAZIONI E PERSONE CHE LAVORANO OGNI GIORNO A SERVIZIO DEGLI ALTRI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 dicembre 2023. Una giornata speciale per persone speciali. È quella celebrata oggi a Palazzo Lombardia con il ‘Festival dell’inclusione’, organizzato dall’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità nel quadro delle iniziative per la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Un’intera mattinata di happening musicali, teatrali e artistici di e con persone con disabilità che hanno animato il palco dell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

L’evento, cui hanno partecipato gli assessori Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione), si è aperto con un video-messaggio del presidente Attilio Fontana (all’estero per impegni istituzionali). Il governatore ha ribadito “l’impegno della Regione per l’inclusione sociale” e ha sottolineato come questa manifestazione “testimoni le eccezionali energie” presenti sul territorio lombardo. “Questo festival – ha detto – ne è la dimostrazione, con le sue tante realtà, associazioni e persone che lavorano ogni giorno a servizio degli altri”.

Parole cui hanno fatto eco quelle dell’assessore Lucchini. “Oggi – ha osservato – è una giornata di musica e spettacolo, ma anche l’occasione per portare sul palco storie di inclusione e buone pratiche realizzate in Lombardia a sostegno delle disabilità. In questo campo, sono stati fatti dei passi avanti molto importanti, raggiunti anche e soprattutto grazie alla straordinaria rete sociale del nostro territorio, fatta di associazioni, volontari, famiglie. Un supporto fondamentale per le noi istituzioni, con il quale lavoriamo ogni giorno per costruire una Lombardia sempre più aperta, inclusiva, accessibile e solidale”.

Un lavoro importante, che Regione Lombardia sta svolgendo anche in maniera trasversale fra gi assessorati, come dimostrato dalla presenza dell’assessore Fermi, che ha presentato le tre classi delle scuole premiate durante la Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, tenutasi alla Scala di Milano lo scorso 8 novembre, per i progetti presentati dedicati all’inclusione delle persone con disabilità. “Si tratta – ha osservato Fermi – di idee innovative particolarmente importanti, perché nascono da situazioni reali, da ragazzi che hanno pensato e realizzato dei progetti per migliorare l’inclusione dei loro compagni di scuola. Innovazione e inclusione sono profondamente connesse, tanto più riusciamo a investire per studiare, ricercare, trovare percorsi, progetti e strumenti innovativi, tanto più riusciamo a fare un salto in avanti per migliorare la qualità della vita di tante persone”.

LE ESIBIZIONI – Sul palco del Testori si sono esibiti:

– ‘Si può fare Band’, gruppo bresciano composto da persone con disabilità, musicisti e educatori, la cui mission è quella di diffondere la cultura dell’inclusione sociale attraverso l’attività del ‘Laboratorio musicale Si Può Fare’.

– L’orchestra Invisibile, costituita dai primi residenti di Cascina Rossago e da alcuni studenti, specializzandi e docenti dell’Università di Pavia. La formazione si è arricchita nel corso del tempo fino a comprendere attualmente 25 componenti, 12 dei quali con autismo. Il termine ‘invisibile’ si riferisce a una caratteristica fondante del gruppo, ovvero quella di contenere la ‘visibilità’ dei musicisti, per evitare che la presenza di un pubblico, anche conosciuto, possa turbare la serenità di alcuni elementi dell’orchestra.

– Polisportiva Andes H di Mantova, associazione sportiva dilettantistica nata nel 1991 per favorire attraverso l’attività sportiva l’inclusione di ragazzi e delle ragazze con disabilità.

LE TESTIMONIANZE – Oltre ai gruppi hanno raccontato la loro esperienza:

– Fondazione TOG, che offre cure ai bambini affetti da lesioni

al sistema nervoso centrale;

– Lions Club, con la loro attività di addestramento cani guida;

– Sarah Bellome ha presentato un balletto e proiettato un video.