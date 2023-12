Bollate: Il sogno di Harry Potter diventa realtà in Biblioteca

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 dicembre 2023 – La Biblioteca di Bollate trasformata nella famosa scuola di magia e stregoneria di Hogward. È successo sabato 2 dicembre quando 40 bambine e bambini hanno vissuto per una sera il sogno di vivere nel mondo di Harry Potter.

Gli apprendisti maghetti sono stati coinvolti in prove e giochi di magia accompagnati dai personaggi della famosa saga, interpretati dal personale della biblioteca. Particolarmente apprezzata la cena nel mitico refettorio e la visione del film del primo episodio della serie di Harry Potter. Ancora una volta grazie alle nostre bibliotecarie e ai nostri bibliotecari, ai ragazzi del Servizio Civile e ai volontari, la Biblioteca dimostra di essere sempre più un luogo di aggregazione, socialità, condivisione e inclusione.

“Senza dimenticare la missione principale che è quella di promozione della lettura quale chiave di sviluppo dell’essere umano – commenta L’Assessore alla Cultura e pace Lucia Albrizio – la biblioteca offre numerose attività ricreative gratuite e rivolte a tutte le fasce d’età”.

“Commenti sui social come quelli della piccola Ginevra che alla fine della serata ha confidato alla mamma: “E’ stata la serata più bella della mia vita” ripagano della fatica e dello sforzo messi in campo per la realizzazione dell’evento – conclude l’Assessore”.

Si ringraziano la pasticceria Cimino e la pizzeria TranGio per aver deliziato i nostri piccoli maghetti con le loro prelibatezze.