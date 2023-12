(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 dicembre 2023 – Stamane, intorno alle ore 6.00, lungo la A4, in direzione Torino, tra la barriera e lo svincolo di Sesto San Giovanni un tir e un furgone si sono violentemente scontrati. Un uomo e’ deceduto sul colpo, mentre, un altro di 58 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Gravi i disagi al traffico.

Redazione