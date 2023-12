La Polizia Locale di Meda effettua la prima doppia consegna del nuovo servizio di Trasporto Organi,

(mi-lorenteggio.com) Meda, 5 dicembre 2023 – Oggi, 5 dicembre 2023, la Polizia Locale del Comune di Meda ha effettuato la prima doppia consegna del nuovo e recente servizio di Trasporto Organi, operante su tutto il Nord Italia, su indicazione di Areu.

Il progetto “Meda per la vita”, iniziato formalmente ieri, dopo l’arrivo e la benedizione domenica della nuova Alfa Giulia, il nuovo automezzo allestito e acquistato anche per questo scopo, ha permesso di restituire alla vita due persone, in un atto di alto rispetto e coscienza d’aiuto verso gli altri e verso se stessi.

Un’iniziativa ambiziosa che si è concretizzata oggi in prima mattinata. Verso le 8, infatti, gli agenti e il Comandante Claudio Delpero sono partiti da Meda diretti a Varese, dove hanno potuto recuperare 3 organi. Di qui la consegna di un rene e un pancreas prima all’Ospedale Niguarda di Milano, per poi spostarsi verso Padova per la consegna del secondo rene.

Così il Comandante Claudio Delpero: “La portata di questo intervento ha richiesto l’impegno del corpo di Polizia Locale a più livelli; sia organizzativo sia formativo del personale. Siamo orgogliosi di poter agire concretamente e mettere a disposizione la nostra competenza per questo progetto.”

Segue l’Assessore Mariani: “L’importanza di supportare questa iniziativa rappresenta la cura e l’amore della Città di Meda per la vita; un dono da preservare e valorizzare. Donare gli organi risveglia in noi un senso di calore e cura nei confronti dell’altro, difficile da esprimere a parola. Ecco che allora scegliamo di agirne il significato nel miglior modo possibile.”

