“ELODIE SHOW 2023” TUTTO IL TOUR È UFFICIALMENTE SOLD OUT

(mi-lorenteggio.com) Tutto esaurito per il primo tour nei palasport di Elodie, “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti. Stasera l’artista porta il suo spettacolo live sold out sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze e sabato 9 dicembre al Mediolanum Forum di Assago.

Dopo il successo di pubblico e critica riscosso dallo show evento, andato in scena lo scorso maggio al Mediolanum Forum di Assago, Elodie torna live con una tournée completamente sold out e uno spettacolo di caratura internazionale. L’impianto scenico è costituito da un main stage, che si sviluppa su più livelli, e uno stage B dotato di lift ledwall, a collegare i due una lunga passerella. In tutto questo spazio si muove il corpo di ballo versatile ed eterogeneo, costituito da 11 danzatori, sotto la sapiente guida di Irma di Paola e Francesco Cariello. La struttura musicale è affidata a una band di 8 elementi composta da basso, batteria, chitarra, tastiere e quattro coriste.

CALENDARIO AGGIORNATO “ELODIE SHOW 2023”

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum – SOLD OUT

Sabato 09 dicembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

LOOK

Per l’“Elodie Show 2023” è stato realizzato un progetto di styling, curato da Alba Melendo, mai creato prima nel nostro Paese. Alcuni dei brand, internazionali e nazionali, più celebri e prestigiosi hanno disegnato e confezionato abiti custom made, studiati ad hoc per le performance di questo tour. Per ciascuna data sono stati disegnati look diversi che, oltre ad arricchire il live, rendono unico ogni show.

I NUMERI DI ELODIE

Oltre 2 miliardi di stream totali

Oltre 500 milioni di stream per l’album “Ok. Respira”

3.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

9 singoli #1 in radio

472 mila iscritti al canale YouTube ufficiale

523 milioni di views totali sul canale YouTube ufficiale

3.4 milioni di follower su IG

CERTIFICAZIONI

31 dischi di platino

5 dischi d’oro

Continua la collaborazione, nata con la pubblicazione del clubtape “Red Light”, di Elodie con (RED), organizzazione no-profit fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver che si avvale dell’aiuto dei personaggi e brand più iconici al mondo per creare prodotti ed esperienze al fine di raccogliere fondi per contrastare le crisi sanitarie globali. Ad oggi, (RED) ha generato oltre 750 milioni di dollari per il Fondo Globale, uno dei maggiori finanziatori al mondo della salute globale, aiutando più di 245 milioni di persone.

Elodie donerà il 100% dei profitti derivanti dalla vendita della t-shirt (RED) LIGHT per sostenere gli sforzi di (RED) nel portare programmi sanitari salvavita a donne e ragazze nell’Africa subsahariana.

