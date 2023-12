Dicembre ricco di appuntamenti a Ceriano in attesa del Natale

Tanti eventi in paese, prima della grande festa di domenica 17



(Mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 6 dicembre 2023 – Con l’inizio del mese di dicembre, si infittiscono gli appuntamenti per eventi e iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni locali per avvicinarsi insieme al Natale. Dallo scorso 2 dicembre è aperta in piazza Diaz la grande pista di pattinaggio a disposizione di grandi e bambini, è aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.30, mentre i feriali dalle 15.00 alle 19.00 (per informazioni: 370.3175729). Domenica 3 dicembre a Dal Pozzo si è svolto l’evento “Accendiamo il Natale” con giochi, merenda e l’accensione dell’albero di Natale della frazione. Venerdì 8 dicembre in piazza Lombardia dalle 14.30 ci sarà invece “Santa Claus in comin to town”, mascotte, truccabimbi ed altre attività organizzate da Ecolandia A.P.S.

Venerdì 15 dicembre è in programma il Concerto di Natale della Camerata Strumentale con inizio alle ore 18.30, in Sala Consiliare. Sabato 16 dicembre dalle 14.00 al Villaggio Brollo ci sarà Babbo Natale che porterà un pensiero alle famiglie della frazione mentre dalle 20.30 al Centro Civico si svolgerà il “Dopocena in compagnia” con tombolate ricche di premi. Sempre sabato 16 dalle 15.30 in Biblioteca è invece in programma la lettura animata con merenda e laboratorio creativo ”Il laboratorio magico degli elfi di Babbo Natale” (per informazioni e prenotazioni chiamare lo 02.96661347).

Domenica 17 si svolgerà invece la XIV edizione di “Aspettando Natale” con tantissimi eventi tra i quali l’appuntamento con il mini corso per la realizzazione di un centrotavola natalizio “Atmosfere e magia del Natale”, l’incontro con l’Arch. Paolo Conti dedicato alle opere di Gino Sandri e la mostra “Ceriano festeggia i 140 anni di Pinocchio” a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Fino al 13 dicembre è inoltre possibile partecipare al concorso “Crea la cartolina di Natale”, i vincitori saranno premiati domenica 17 alle 16.30 in Piazza Diaz.

“Quest’anno il programma degli eventi organizzati nel periodo natalizio è ancora più ricco, con tantissime proposte per soddisfare i gusti di tutti. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a tutte le associazioni e ai gruppi coinvolti nell’organizzazione degli eventi per il supporto e l’entusiasmo dimostrato” commenta l’Assessore alla Cultura, Romana Campi.

Redazione