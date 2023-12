Milano. ‘Banda del buco’ in azione in banca con 7 in ostaggio: in fuga col bottino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – La Squadra Mobile di Milano indaga per risalire alla “Banda del buco”, che stamane intorno alle ore 9.00, in piazza Salgari, in zona Corvetto, è entrata in azione. Quattro uomini sono entrati nella filiale banca Bpm di piazza Salgari, dopo aver fatto un buco in una parete nel negozio di fianco che è a oggi inutilizzato. Una volta entrati, i malviventi hanno legato 7 persone presenti e ne hanno lasciate libere 2 in modo da farsi aprire la cassaforte: il bottino complessivo è di 160mila euro.

V. A.