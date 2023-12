Il Sindaco Andrea Orlandi ha accolto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Rho Fiera

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 dicembre 2023 – La mattina del 7 dicembre, a Rho Fiera, dove è in corso “Artigiano in Fiera”, si è svolta la cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo italiano e la Regione Lombardia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Insieme al Sindaco Andrea Orlandi e al Presidente Fontana hanno accolto la premier il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pezzali, il presidente di Confindustria e di Fiera Milano Carlo Bonomi e tutti i sindaci beneficiari della misura. L’evento ha permesso di incontrare anche il nuovo Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

La Presidente del Consiglio Meloni è arrivata accompagnata da Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr.

“Il nostro progetto “Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana” presentato dalla Giunta Romano rientra tra i 13 progetti finanziati con oltre 18 milioni di valore complessivo, arrivato secondo nella graduatoria del bando regionale sulle strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUS) da attuare con fondi europei. Contiamo che l’ Accordo sottoscritto oggi porti nuove disponibilità economiche per far fronte ai maggiori costi nella realizzazione dei lavori dovuti al forte innalzamento dei prezzi negli ultimi due anni”, afferma il Sindaco Orlandi.

Si ricorda che il progetto “Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana” delinea una strategia di sviluppo per la zona sud della città oltre la ferrovia, tra i quartieri di San Martino, San Michele e Lucernate, dove sviluppare nuove connessioni, nuovi servizi e nuovi spazi per la cittadinanza. Il progetto si muoverà su tre linee: abitare, scuole e servizi sociosanitari, come previsto dal bando, con la riqualificazione di spazi urbani, spazi verdi e edifici pubblici.

