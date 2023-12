BERGAMO, ASSESSORE FRANCO: CONTINUIAMO AD AVVICINARE I GIOVANI ALLE TERRE ALTE

(Mi-lorenteggio.com) Bergamo, 11 dicembre 2023 “Le montagne sono una grande palestra di vita, per questo ritengo importante avvicinare i giovani alle terre alte”: lo ha detto l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, intervenuto al Palamonti a Bergamo in occasione dell’evento ‘Young people on the way’, organizzato per la Giornata Internazionale della Montagna.

Presso la ‘Casa per le montagne’ è stato tracciato il bilancio del progetto #YPW, nato con Bergamo Brescia capitale della cultura.

“Questa iniziativa – ha proseguito l’assessore – ben si inserisce nella progettualità di ‘Save the Mountains’, avviata nel 2020 con la partnership del Consiglio Regionale, quando ero consigliere. Sono lieto di avere sostenuto sin dall’inizio tutte quelle occasioni che danno un contributo a portare ragazzi e ragazze sui nostri monti e ringrazio tutte quelle persone, in prima persona l’ex presidente del Cai di Bergamo Paolo Valoti, che non solo vivono le terre alte, ma fanno della montagna una ragione di vita”.

Redazione