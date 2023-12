Coppa Cev al PalaPirastu mercoledì 13, le parole dei protagonisti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2023 – E’ stato presentato questa sera (lunedì 11 dicembre 2023) a Cagliari nella sede dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio di Regione Sardegna l’ottavo di finale di Coppa Cev che vedrà difronte Allianz Milano e il Paok di Salonicco mercoledì 13 dicembre alle 19 al PalaPirastu di Cagliari.

Il volley internazionale torna in Sardegna con uno evento importante, come ha sottolineato il presidente del Comitato Regionale della Fipav Sardegna, Eliseo Secci, introdotto dalla giornalista Laura Puddu.

“Siamo orgogliosi di presentare un evento importante e unico, non ricordo infatti altre partite di una Coppa Europea nella storia recente della nostra Regione. Vorrei ringraziare oltre ad Allianz Milano, l’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, qui presente con l’assessore Giovanni Chessa, per lo sforzo importante fatto nella direzione dello sport. Confido che mercoledì gli appassionati del volley vengano al PalaPirastu ad assistere ad un evento di richiamo internazionale, che verrà diffuso anche da Videolina e in streaming a un pubblico molto più vasto. Vorrei ringraziare anche il Comune di Cagliari, in particolare il sindaco Paolo Truzzu, oggi assente per un altro impegno istituzionale per il suo appoggio concreto”.

“Sono io che devo ringraziare chi organizza questo tipo di eventi – è intervenuto l’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, Giovanni Chessa – per promuovere il turismo in Sardegna dobbiamo anche destagionalizzare. Lo sport porta a tanta visibilità internazionale. Due anni fa l’Italia ha vinto un mondiale giovanile qui, abbiamo organizzato 100 eventi sportivi di carattere europeo e mondiale di vari sport. Spero che gli appassionati rispondano anche a questa bella partita di Coppa europea di volley e che tutti facciano il tifo per la squadra italiana ovviamente. Diamo il benvenuto anche alla formazione greca, che proverà la nostra ospitalità che rappresenta un valore aggiunto e un giorno forse giocatori e staff del Paok di Salonicco potranno tornare qui da turisti”.

Ha preso poi parola il consigliere federale della Fipav, Vincenzo Ammendola. “La pallavolo in Italia e in Sardegna sta bene – ha detto Ammendola – Siamo riusciti a recuperare il numero di tesserati pre-Covid e ora abbiamo passato anche quella soglia. Un dato eccezionale per il secondo sport d’Italia per numero di atleti e anche per attività organizzata. Dal punto di vista tecnico l’obiettivo è ovviamente andare alle Olimpiadi e anche consolidare nella nostra regione un movimento che già conta il doppio delle società che praticano basket ad esempio. Quello che ci manca è l’altissimo livello. Siamo tornati con due realtà in A3, nel maschile, anche qui a Cagliari, nel femminile viviamo da anni in A2, non vedevamo però l’ora di ospitare qui una partita internazionale. Si tratta di un percorso avviato con il mondiale giovanile due anni fa, che aveva protagonisti due giocatori di Milano, come Porro e Catania e proseguito con la Supercoppa lo scorso anno”.

Per Allianz Milano, Lucio Fusaro ha evocato un aneddoto che lega il suo esordio nel volley proprio grazie a un professore di educazione fisica sardo, Chicco Moroni, presente tra l’altro alla conferenza stampa. “Mi disse di smettere con la bicicletta e di provare con la pallavolo e ora sono qui, dopo essere arrivato anche in serie A da giocatore tanti anni fa. Promuovere il nostro sport, anche lontano da Milano, è una delle mission della nostra società e anche mia personale, quale presidente di Allianz Milano e consigliere della Lega Pallavolo Serie A – ha detto ancora il presidente – Siamo in una regione straordinaria, ricordo ancora una partita Italia-Cuba giocata nel 1978 dalla nazionale del Gabbiano d’argento proprio a Cagliari. Io c’ero, anche se mi infortunai a una caviglia dopo una prodezza non proprio riuscita in mare. Se possiamo, con questa partita, promuovere la Sardegna anche fuori stagione a livello internazionale noi ci siamo, perché la Regione e la sua gente se lo meritano”.

Per la parte sportiva è infine intervenuto il direttore sportivo di Allianz Milano, Fabio Lini. “La squadra è reduce dalle due ore e mezza di partita a Verona che purtroppo ha portato un solo punto in classifica e non vede l’ora del riscatto in questo ottavo di finale di Coppa Cev. Si tratta della seconda competizione europea per importanza dopo la Champions, una sorta di Europa League del calcio. Contro il Paok sarà una partita vera. La squadra è composta da ottimi giocatori già passati dal campionato italiano. Dobbiamo dare tutto qui perché a Salonicco sarà ancora più dura. Allianz è felice di portare a Cagliari Matey Kaziyski, il giocatore più vincente degli ultimi vent’anni, il capitano di Cuba, Mergarejo, quello del Giappone Ishikawa, l’MVP degli ultimi giochi sudamericani, l’argentino Loser, capitan Matteo Piano, colonna per anni della squadra azzurra, ma anche due giovani che hanno vinto un Mondiale qui in Sardegna, come il nostro palleggiatore Paolo Porro e il libero Damiano Catania, ma pure il nostro opposto Ferre Reggers con la maglia del Belgio. Faranno tutti del loro meglio per appassionare ancora di più tanti giovani al nostro splendido sport”.

Biglietti. Con il link diretto

https://ticket.midaticket.it/CEV/Events è possibile acquistare i biglietti per l’ottavo di finale di Coppa Cev tra Allianz Milano vs Paok Salonicco in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 19 al PalaPirastu di Cagliari.