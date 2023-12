Essere Urban per Milano e non solo

Un anno pieno di progetti e traguardi ambiziosi per l’associazione WAU! Milano che ha condiviso con centinaia di cittadini la sua mission sulla cura della città

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2023 – A nove mesi dalla conferenza stampa di lancio dei diversi progetti, si torna a Palazzo Marino con un bagaglio di emozioni e soddisfazioni frutto del raggiungimento dei tanti obiettivi realizzati.

I numeri parlano chiaro e lasciamo che siano loro a definire l’impegno dell’associazione di volontariato che nel 2024 compirà diciotto anni, sempre in prima fila quando si tratta di agire per la cura del bene comune:

Quindici progetti di partecipazione attiva, sette culturali e otto green con il format, giunto alla sua quarta edizione, Ghe Pensi Mi che ha coinvolto quasi seicento cittadini;

Tre patti di collaborazione sottoscritti;

Cinquanta attività di Team Building con aziende nazionali e multinazionali, con la partecipazione di milleduecento dipendenti;

Partecipazione a tre eventi organizzati dal Comune di Milano: Civil Week , di cui è stata partner tecnico; No Parking Day , Green Week;

Ospite della tre giorni di Fiera Fa' la Cosa Giusta con workshop e laboratori per bambini;

con workshop e laboratori per bambini; Quattro progetti di Urbanismo Tattico: tre nuovi (Skate Park, via Sacchini e via Beroldo) e uno di mantenimento (via De Nora) con la partecipazione di più di duecento volontari;

Due giornate di pulizia con il Comitato Bande Nere;

Cinque murales realizzati: in via Alcide de Gasperi, Quinto Romano, Lampugnano, Bisceglie e scuola Severi;

Quattro progetti di Educazione Civica Applicata avviati e conclusi: all’Oms di via Corridoni (scuola media e liceo); Liceo Scientifico Cardano e Liceo Artistico Boccioni, per un totale di seicentocinquanta studenti;

Venticinque alberi, cento siepi e dieci roseti piantumati con la tecnologia Imbibo che permette di mantenere irrigata la pianta per giorni grazie a una tecnologia di idroretenzione granulare;

Cinque progetti di Bosco Invisibile realizzati, pari a sessantacinque alberi ad alto fusto;

Cinque città coinvolte oltre Milano: Genova, Roma, Napoli, Fabriano e Isernia;

200.000 mozziconi raccolti e rigenerati con Re-Cig in nuovo materiale plastico;

Una tonnellata di micro-rifiuti raccolti in attività di pulizia di aree verdi;

Decine di attività di mantenimento di pulizia in zona Brera e Porta Romana condotte regolarmente da singoli volontari;

Dieci messi alla prova affidati dal Tribunale di Milano per svolgere lavori socialmente utili.

“I progetti raccontati oggi – afferma l’assessora alla Partecipazione Gaia Romani – sono motivo di orgoglio per il Comune di Milano. Come Amministrazione, infatti, siamo davvero entusiasti dei risultati raggiunti dall’attivismo di centinaia di cittadine e cittadine, che dimostrano un grande amore per la nostra città e una grande attenzione per il bene comune. Mentre registriamo, purtroppo, una crescente disaffezione verso politica e istituzioni, notiamo la crescita positiva di un attivismo civico, ecco perché la sfida per noi oggi è riempire quegli spazi vuoti e accorciare quella distanza, innestandola di buone pratiche e di reti. Reti di dialogo, di ascolto e lavoro fra cittadinanza, terzo settore e amministrazioni locali, favorendo attivazioni trasversali, all’interno delle quali a ciascuno sia data la possibilità di trovare il proprio spazio ed esprimere proprie opinioni e bisogni. Credo fermamente che il cambiamento positivo passi da un modello di coinvolgimento dal basso, e per questo non posso che ringraziare immensamente WAU, per lo straordinario lavoro che fa sul territorio ogni giorno con le persone e per le persone”.

Soddisfatto Fabio Galesi, Vicepresidente del Municipio 8: “Da diversi anni come Municipio 8 collaboriamo con WAU sullo sviluppo di progetti sostenibili e ambientali sul nostro territorio cercando di metterli in rete con le realtà del nostro territorio. Molti luoghi abbandonati o degradati sono stati riqualificati grazie all’esperienza, competenza e passione da parte dei volontari di WAU.”

“Un anno sicuramente faticoso ma con importanti traguardi raggiunti grazie alla credibilità e serietà del nostro impegno verso la cura del bene comune – dichiara soddisfatto Andrea Amato, Presidente di We Are Urban Milano – insieme ai diversi attori che animano la città: scuole, aziende e amministrazione pubblica, sempre disponibili a riconoscere il ruolo di regia nelle attività di partecipazione attiva.”

Tra le tante realtà che hanno caratterizzato questo intenso anno e sono intervenute alla conferenza stampa ricordiamo:

Boston Scientific: per il progetto di piantumazione presso la Quarto Oggiaro Vivibile con l’avvio del progetto di idroretenzione granulare Imbibo

Nhood: per la passeggiata antidegrado, con un'attività anti littering in zona Corso Buenos Aires condotta insieme a Danilo Dagradi di Milano da Vedere per conoscere le bellezze della città

Bureau Veritas: attività di cleaning in ben tre città diverse (Milano, Genova e Napoli) nello stesso giorno

attività di cleaning in ben tre città diverse (Milano, Genova e Napoli) nello stesso giorno Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale: un progetto didattico di Educazione Civica Applicata rivolto agli studenti della scuola media e al liceo per la cura dell’aria all’interno delle aule dell’intero istituto

un progetto didattico di Educazione Civica Applicata rivolto agli studenti della scuola media e al liceo per la cura dell’aria all’interno delle aule dell’intero istituto Vibram: ha realizzato un murale dedicato alla parità di genere, frutto di un percorso didattico con quattro classi delle scuole primarie dell’Istituto Luciano Manara insieme con il Municipio 7

ha realizzato un murale dedicato alla parità di genere, frutto di un percorso didattico con quattro classi delle scuole primarie dell’Istituto Luciano Manara insieme con il Municipio 7 Andrea Sangalli: un cittadino, appartenente al Comitato Vecchia Milano, un volontario virtuoso che ha saputo animare uno degli appuntamenti del Ghe Pensi Mi, raccontando la storia di alcuni edifici storici della zona in cui vive e attivandosi per riqualificarla

Tanta energia rigenerativa ben rappresentata dalle parole di Cristian Trio, giovane imprenditore romano di adozione milanese: “Per me è un orgoglio collaborare a progetti di questo tipo, che dimostrano, concretamente, l’attenzione e la cura che Milano merita. Per quanto mi è possibile, voglio restituire quello che questa città meravigliosa mi ha dato, accogliendomi e facendomi sentire a casa.”

Fondamentali i partner tecnici che hanno affiancato gli sforzi organizzativi dell’associazione:

– Amsa, sempre a fianco dei volontari per le attività̀ dedicate alla pulizia delle aree verdi

– Milano Color, per fornire consulenza e i materiali necessari per il ripristino dei muri e gli arredi urbani

– Noroo Milan Design Studio, esperti di colore per progetti creativi e di valorizzazione territoriale

– Re-Cig, la soluzione per la rigenerazione dei mozziconi in un’ottica di economia circolare

– Piantando, una B Corporation che con il progetto Plastic Pull ha riunito una rete nazionale di associazioni con l’obiettivo di raccogliere e smaltire rifiuti abbandonati su spiagge, strade parchi e fondali

Un ringraziamento speciale a Radio Lombardia e Milano da Vedere, media partner per le iniziative del Ghe Pensi Mi.

Il 2023 è quasi terminato ma WAU! Milano è già a lavoro per le tante e nuove sfide del nuovo anno con il medesimo obiettivo: rendere sempre più diffuso e condiviso il messaggio che una città può cambiare se ognuno di noi s’impegna a curare e abbellire, anche con piccole e semplici azioni, il luogo in cui vive.

(Nella foto, da sinistra: Vanessa Vanzan di Nhood, Fabio Piacentini di Piantando, Marco Guazzoni di Vibram, Andrea Amato Presidente di WAU!, Cristian Trio founder di Dyanema, Gaia Romani, Assessora alla partecipazione, Fabio Galesi, Vicepresidente del Municipio 8, Anna Bonisoli Alquati di Boston Scientific)