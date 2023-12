longtake Film Festival: dal 15 al 17 dicembre a Il Cinemino di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2023 – Un programma ricchissimo vi aspetta a Il Cinemino con il longtake Film Festival: il film di apertura, in concorso, che inaugurerà la manifestazione durante la serata del 15 dicembre sarà Showing Up di Kelly Reichardt, grande regista americana tra i nomi più significativi del cinema a stelle e strisce contemporaneo. L’autrice di film di culto come Wendy & Lucy, Certain Women e First Cow, ha scelto ancora Michelle Williams come protagonista di una sua pellicola: l’attrice interpreta una scultrice, al lavoro sull’apertura della sua nuova esibizione, che deve provare a bilanciare la sua vita creativa con quella personale, colma di piccoli drammi quotidiani.

Nella giornata di sabato verranno proiettati altri tre film in concorso: Beautiful Beings di Guðmundur Arnar Guðmundsson, un racconto di formazione capace di trattare con grande forza temi delicati come il bullismo e il disagio adolescenziale in un’Islanda molto diversa da quella che siamo abituati a vedere sul grande schermo. A seguire ci saranno due opere prime altrettanto rilevanti come il potente 1976 di Manuela Martelli, un dramma ambientato ai tempi della dittatura cilena di Pinochet e il toccante Shayda di Noora Niasari, film incentrato su una donna iraniana molto coraggiosa che, insieme alla figlia di sei anni, si mette alla ricerca di una casa di accoglienza dopo aver subito violenze domestiche: prodotto da Cate Blanchett, Shyada ha vinto l’Audience Award al Sundance Film Festival ed è stato scelto dall’Australia come suo rappresentate agli Oscar del prossimo anno.

Durante la giornata di domenica, l’ultimo film in concorso a essere proiettato sarà Songs of Earth di Margreth Olin, un documentario che ragiona in maniera mirabile sul ciclo dell’esistenza umana e su quello naturale. Tra i produttori, Wim Wenders e Liv Ullmann.

Come da tradizione, la programmazione del Festival prevede anche alcuni omaggi a grandi film del passato, che sono stati scelti dagli utenti della community di longtake tramite una serie di sondaggi: i titoli selezionati dal pubblico sono Film d’amore e d’anarchia di Lina Wertmüller (vincitore di un sondaggio sui film italiani che hanno compiuto cinquant’anni nel 2023), Vivere e morire a Los Angeles, come omaggio al grande regista appena scomparso William Friedkin, e Un uomo tranquillo di John Ford, regista di cui ricorrono i cinquant’anni dalla morte.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale, con sottotitoli in italiano.



Ad arricchire il programma ci sarà un imperdibile evento realizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, tra i partner del Festival, con la proiezione di Wasted, impegnato e toccante cortometraggio prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Stellantis Italia. La proiezione verrà introdotta dal regista Tobia Passigato.

Altri graditissimi ospiti saranno la regista Valentina Bertani, che ci ha regalato un’opera prima indimenticabile con La timidezza delle chiome, e il filmmaker Alessandro Redaelli, protagonisti di una tavola rotonda dedicate al cinema italiano e ai giovani che vogliono cimentarsi in questo campo.

In chiusura del Festival, prima della proiezione di Un uomo tranquillo, ci sarà la premiazione del Concorso per giovani critici dedicato a Marco Valerio, a cui hanno aderito tantissimi aspiranti critici.

I biglietti per i singoli eventi sono in vendita al prezzo di 8€ gli interi e 6€ i ridotti per studenti e over 65: chi acquista i biglietti e non è già iscritto a Il Cinemino, per poter partecipare alle proiezioni dovrà associarsi a Il Cinemino, acquistando la tessera al costo di 5€ (valida per tutto il 2024).

Acquistando l’abbonamento, disponibile fino a esaurimento scorte, si avrà diritto all’ingresso per tutte le proiezioni e gli eventi in programma (fino ad esaurimento posti) e alla tessera associativa annuale del valore di 5€, valida per tutto il 2024, necessaria per accedere a Il Cinemino.

Per chi ha meno di 26 anni, è possibile inviare una mail a redazione@longtake.it e ricevere un link per acquistare abbonamento e tessera a soli 20 euro!



Dalla programmazione alle attività in sala, dalla scelta dei film fuori concorso alla votazione per decretare il film vincitore del concorso, il longtake Film Festival è come sempre realizzato insieme al pubblico.

longtake Film Festival

Il Cinemino (Via Seneca, 6, Milano) | 15-17 dicembre 2023

www.longtake.it

