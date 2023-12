(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicwmbre 2023 – Aggiornamento sciopero nazionale del 15 dicembre annunciato da USB, AL COBAS e CUB.

A seguito dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti, lo sciopero di venerdì 15 dicembre, proclamato dai sindacati USB Lavoro Privato, AL COBAS e CUB Trasporti, è stato ridotto a 4 ore.

Linee ATM

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 9 alle 13.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 9 alle 13.

Motivazioni dei sindacati USB Lavoro Privato, AL COBAS e CUB Trasporti, che hanno proclamato lo sciopero

Per USB Lavoro Privato e CUB Trasporti lo sciopero è stato proclamato “per il libero esercizio diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; per il superamento salari di ingresso; contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato – blocco delle privatizzazioni; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo; per una legge sulla rappresentanza; per il blocco delle spese militari”.

Per AL COBAS lo sciopero è stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative”.

Redazione