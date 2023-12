I.I.S. Pareto: la Città metropolitana termina in anticipo i lavori di riqualificazione

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2023 – Buone notizie per gli studenti e i docenti dell’I.I.S. Pareto. A partire dal 18 dicembre torneranno agibili, e pertanto fruibili dall’utenza scolastica, gli ambienti dell’edificio della scuola sottoposto ai lavori di ripristino a seguito dei danni procurati da un nubifragio nei mesi scorsi. La Città metropolitana di Milano provvederà ad effettuare il trasloco degli arredi scolastici da via Mazzini a Cusano Milano, alla sede dell’Istituto a Milano in via Litta Modignani 55 entro il 6 gennaio, al fine di garantire l’avvio della didattica a partire da lunedì 8 gennaio 2024 così da non interrompere la normale attività scolastica.

Così commenta il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: “Siamo contenti di comunicare che i lavori al Pareto termineranno in anticipo rispetto ai tempi previsti, ciò testimonia fattivamente il nostro impegno per rispondere in termini positivi alle richieste che ci giungono quotidianamente dal mondo della scuola. Fin dai giorni successivi al nubifragio ci siamo attivati per ripristinare l’edificio danneggiato e al tempo stesso limitare al massimo i disagi per le studentesse e gli studenti garantendo un servizio gratuito di navetta per la sede di Cusano Milanino, adesso questa vicenda giunge positivamente alla sua conclusione”.

