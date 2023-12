BOMAKI ARRIVA AL CENTRO COMMERCIALE “CAROSELLO” DI CARUGATE

(mi-lorenteggio.com) Carugate, 14 dicembre 2023 – Il 2023 per il Gruppo Bomaki continua ad essere un anno pieno di novità e all’insegna della crescita: la famosa catena nippo-brasiliana dal 15 dicembre arriva al Centro Commerciale “Carosello” di Carugate in una veste tutta nuova. Quello di Bomaki Carosello sarà, infatti, il primo locale ad essere in franchising.

“Abbiamo scelto di investire nel franchising per rendere ancora più efficace la nostra presenza nei centri commerciali e, per farlo, abbiamo deciso di affidarci ad un partner solido con un team che vanta una lunga esperienza in questo settore. Sono certo che questa partnership ci consentirà di accelerare l’affermazione del nostro nuovo format di fast dining” ha affermato Giuseppe Grasso, CEO di Bomaki.

Il nuovo locale, si inserisce nel piano di sviluppo di Bomaki Rápido che aveva esordito lo scorso aprile con l’apertura del primo punto vendita presso lo Shopville Le Gru di Torino. Il format è pensato appositamente per i Centri Commerciali e propone una ricca offerta di specialità nippo-brasiliane in formato espresso e ad un prezzo competitivo.

La grande novità di Bomaki Carosello riguarda l’introduzione della postazione caffetteria: se la colazione è il pasto più importante, Bomaki sarà il ritrovo ideale per tutti coloro che vogliono iniziare la giornata con la giusta carica!

“Crediamo molto nell’abbinamento tra caffetteria e ristorante perché consente di essere appealing per il consumatore a qualsiasi ora, stuzzicando la sua curiosità. L’altro elemento fondamentale è la creatività del nostro Chef Jeric Bautista che, per il lancio di questo punto vendita, ci ha regalato un nuovo prodotto: il Bao by Bomaki” ha dichiarato Francesco Zambon, COO Bomaki.

Il Bao, panino ripieno cotto al vapore presente in tre differenti combinazioni, pollo, picanha e salmone, è quindi il nuovo gustoso prodotto che si aggiunge al già ricco menù Bomaki che propone i deliziosi uramaki in nove differenti combinazioni, burrito in stile jap con crepes di soia a base di pesce, pollo, picanha brasiliana e veggy, i tacos con sfoglie di grano ripiene di pollo impanato o picanha brasiliana e infine gustosi fritos brasileiros a base di pollo, baccalà e manzo. A queste delizie si possono abbinare degli ottimi cocktail tipici brasiliani come la caipirinha al mango e alla maracuja oppure l’exotic spritz.

Bomaki è l’appuntamento fisso per chi desidera passare momenti di felicità e spensieratezza in un ambiente trendy e dinamico in qualsiasi momento della giornata: dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena. Anche il locale di Bomaki Carosello è caratterizzato da interni che rievocano le atmosfere sudamericane con esotici elementi d’arredo estremamente ricercati.

Il prodotto di qualità che offre Bomaki è il risultato di un’accurata scelta delle materie prime, la freschezza certificata del pesce consegnato ogni giorno e preparato rigorosamente al momento. L’innovazione e la creatività dello chef, con la costante ricerca di sapori insoliti, permettono di creare intriganti combinazioni di sapori.

Bomaki Carosello sarà aperto da lunedì alla domenica dalle 10 alle 22, offrendo consumazione in loco, servizio di take away e delivery.

Bomaki è nato a Milano nel 2013 per iniziativa di Giuseppe Grasso. Il nome della catena deriva dalla fusione tra bom (buono in brasiliano) e maki (il roll della cucina giapponese) definendo un format di successo, in cui una vasta scelta di cibi brasiliani, giapponesi ed europei può essere gustata in un ambiente colorato, ricco di dettagli che ricordano il Sud America. A novembre 2022 ha esordito Bomaki Rápido, il nuovo concept studiato per i centri commerciali con l’obiettivo di proporre a un pubblico sempre più ampio l’apprezzata proposta di cucina nippo-brasiliana del marchio. Bomaki è anche una realtà multicanale e, tramite il sito bomaki.it, offre i servizi di prenotazione online e di take away oltre ad essere presente su tutte le principali piattaforme di delivery.

