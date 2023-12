Allianz Milano. All’Allianz Clud contro Taranto per riprendere subito la marcia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2023 – Reduce dal successo a Cagliari in Coppa Cev, ma con ancora l’amaro in bocca per il tie-break di Verona, Allianz Milano ospita in uno degli anticipi di domenica pomeriggio (prima battuta ore 16.30 diretta VBTV) una Gioiella Prisma Taranto in crescita e che deve fare punti per allontanarsi dalla scomoda ultima posizione in classifica (occupata ora da Catania). Sono solo 5 i precedenti tra le due formazioni, tutti vinti dalla squadra di Roberto Piazza. Due gli ex, il giovane palleggiatore Federico Bonacchi lo scorso anno in casacca Allianz, ma “milanese” Doc, il papà Alessandro è stata una gloria del volley meneghino e il centrale Aimone Alletti passato dalla Powervolley nel 2015/16 e 2019/20.

Taranto, come detto, ha iniziato con difficoltà questa stagione di SuperLega Credem Banca, ma ha comunque sempre lottato fino all’ultimo pallone contro ogni avversario. Lo dimostrano i ben cinque tie-break giocati, che hanno però portato soltanto a 5 punti in classifica. Dalla fine di novembre l’arrivo del coach serbo Ljubo Travica, uno che ha fatto la storia del volley da giocatore e allenatore (passando pure da Milano) le cose sono ulteriormente migliorate tra i pugliesi. Lanza e Russel, uno dei due nazionali americani di Taranto, l’altro è il centralone Jendryk, sono gli attaccanti da curare maggiormente. Buono anche il torneo fino a questo momento del cubano Gutierrez (passato dalla Francia e da Cisterna) che si troverà difronte Osniel Mergarejo. In casa Milano, Yuki Ishikawa è stato tenuto ancora a riposo assoluto nell’impegno di Cev, mentre si sono visti per alcuni scampoli in campo insieme Dirlic e Reggers, con il belga che non ha sfigurato con la ricezione. Arbitrano Andrea Puecher e Antonella Verrascina (3° arbitro Marco Pernpruner), video check Valerio Rusconi, segnapunti Laura Monti.

A caccia di record. Reggers con 6 punti arriverebbe a 100, Matteo Piano cerca gli 800 muri (è a -3). In casa Taranto, a Russell mancano 13 attacchi vincenti ai primi 100, 6 a Lanza per i 100, ovviamente in questa stagione.



Il commento di Paolo Porro

“Dobbiamo subito cercare il riscatto perché abbiamo ancora l’amaro in bocca per il risultato di Verona che ha interrotto un momento molto buono in campionato. E’ importante fare punti fino al termine dell’andata anche per l’accesso in Coppa Italia. Taranto sta facendo sudare tutte le squadre che incontra ed è cresciuto ancora. Hanno un eccellente sistema di muro e difesa, ma noi siamo pronti e vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico”.

Tutti al Forum a chiudere l’anno. Attraverso il link diretto al circuito midaticket.it https://ticket.midaticket.it/powervolleymilano/Events è possibile acquistare in prevendita i biglietti di Allianz Milano vs Valsa Group Modena che si giocherà al Mediolanum Forum di Assago sabato 30 dicembre alle 18.00.



Solidarietà. Per Volley4All progetto valoriale sostenuto da Fondazione Allianz UMANA MENTE nell’intervallo tra il primo e il secondo set della partita riflettori puntati sul Fatimatraccia, un programma inclusivo che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico, specialmente del calcio. La loro squadra è anche sostenuta dalla Bebe Vio Academy. L’intento di Fatimatraccia è creare un posto in cui le bambine e i bambini con disabilità fisiche, dai 7 agli 11 anni, possano vivere la socialità e l’educazione propri dello sport. Il progetto comprende anche attività educative e riabilitative.



Damiano Catania ad “After Hours” – la SuperLega di notte

(#AfterHoursSuperLega) il libero di Allianz Milano, Damiano Catania sarà domenica sera attorno alle 21.50 tra i protagonisti di “After Hours, la SuperLega di notte” in diretta con Andrea Zorzi e Andrea Brogioni sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A (la trasmissione inizia alle 21.30).



La 10ª giornata andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 16 dicembre 2023, ore 18.00

Farmitalia Catania – Valsa Group Modena



Domenica 17 dicembre 2023

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia ore 15.45

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova ore 16.00

Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto ore 16.30

Rana Verona – Cisterna Volley ore 18.00

Mint Vero Volley Monza – Pallavolo Padova ore 18.00



Classifica

Sir Susa Vim Perugia 24, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 20, Mint Vero Volley Monza 17, Cucine Lube Civitanova 16, Valsa Group Modena 15, Allianz Milano 14, Pallavolo Padova 10, Rana Verona 9, Cisterna Volley 7, Gioiella Prisma Taranto 5, Farmitalia Catania 3.