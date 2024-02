Alla scoperta del Corpo Umano, al via la mostra interattiva al Fiordaliso di Rozzano – FOTO

L’iniziativa è rivolta agli studenti della scuola primaria di Rozzano, un’opportunità unica per esplorare le meraviglie del corpo umano attraverso un percorso scientifico e didattico coinvolgente. Sono oltre 1000 i piccoli alunni che, indossando il camice bianco, diventeranno per l’occasione dei piccoli dottori. L’evento “The human body” si svolgerà dal 19 febbraio al 3 marzo 2024.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 febbraio 2024 – Il Corpo Umano, una complessa macchina biologica, spiegato in modo semplice e coinvolgente ai bambini. Dal 19 febbraio al 3 marzo 2024, gli spazi del Fiordaliso si trasformeranno in un palcoscenico di apprendimento divertente e stimolante grazie all’iniziativa “The Human body” rivolta agli studenti della scuola primaria di Rozzano. Un percorso didattico progettato per rendere accessibile la comprensione della biologia umana in modo semplice e appassionante per i bambini. La mostra offre l’opportunità unica agli studenti di indossare il camice bianco e nell’insolito ruolo di piccoli dottori saranno guidati dagli animatori in un percorso educativo in cui imparare le nozioni fondamentali sul sistema nervoso, sulle ossa e le articolazioni, sulla circolazione del sangue e sull’importanza dei muscoli, nonché su altre funzioni vitali.

Durante il tour l’esperienza sarà arricchita da un’avventura con la realtà aumentata. I bambini, armati di tablet e di una speciale app, vivranno una simpatica avventura in cui potranno esplorare in modo interattivo gli organi interni del corpo umano. L’applicazione consentirà la visualizzazione individuale o collettiva di tutti gli organi interni, catturandone il movimento come nella realtà, offrendo un approccio innovativo all’apprendimento scientifico. “E’ una straordinaria esperienza educativa che stimola la curiosità dei bambini – commenta Ilic Ravagnani, direttore del Fiordaliso. All’evento partecipano oltre 1000 studenti della scuola primaria del territorio e offre un’opportunità unica per arricchire il loro apprendimento. Questa iniziativa è parte integrante del nostro impegno nei confronti della crescita e della conoscenza della nostra comunità, dove l’educazione e l’intrattenimento si fondono in un’esperienza unica.”

La mostra potrà essere visitata dai clienti e dalle famiglie nella fascia pomeridiana, il sabato e la domenica prenotando il tour guidato sulla Fiord@club dal sito www.fiordaliso.net

V. A.