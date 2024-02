M1 è chiusa tra Bisceglie e Pagano dopo un suicidio a Gambara

(Mi-lorenteggio.com).Milano, 20.febbraio 2024 – M1 è chiusa tra Bisceglie e Pagano dopo un suicidio nella 0

fermata di Gambara, intorno alle ore 9.00. In questa tratta i treni sono sostituiti da bus. I bus fanno le stesse fermate della NM1 (le trovate sull’app, alla voce Linee).

Per la.brusca frenata del.treno, due persone, per la.caduta sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice verde.

La linea è aperta nella tratta Sesto-Pagano-Rho, dove i treni potrebbero essere rallentati e restare fermi in stazione più del solito.

Linee alternative

Tra Bande Nere e Conciliazione: bus 67

Tra Lotto e Bande Nere: bus 98

Tra Bisceglie e Cadorna: bus 58

Tra Bisceglie e Lotto: bus 78

Le stazioni attualmente chiuse riapriranno non appena le autorità avranno terminato i rilievi e gli accertamenti.

