TRENORD. Con “Phone Pass” l’abbonamento è sullo smartphone

(Mi-lorenteggio.com).Milano, 20 febbraio 2024 – Non trovi l’abbonamento? Fallo squillare. Trenord ha introdotto sull’App la funzione “Phone Pass”, che rende l’abbonamento ferroviario completamente digitale e dematerializzato, senza più bisogno di tessera né dell’attivazione in stazione.

Grazie alla nuova funzionalità, i clienti possono acquistare sull’App l’abbonamento ferroviario settimanale, mensile, annuale e utilizzarlo direttamente sullo smartphone, durante i controlli dei titoli di viaggio e nel superamento dei varchi nelle stazioni.

“Phone Pass” è un ulteriore passaggio del percorso avviato da Trenord verso una bigliettazione completamente elettronica, digitale, paperless.

Come utilizzare “Phone Pass”

“Phone Pass” è disponibile con la versione 4.3 dell’App Trenord, sia su Apple Store che su Google Play. Effettuato l’aggiornamento, è necessario attivare la funzione con cui si potrà associare il nuovo abbonamento del treno al proprio smartphone.

Durante la procedura d’acquisto dell’abbonamento, i clienti che avranno attivato la nuova funzionalità potranno scegliere l’opzione “Phone Pass”, per comperare il titolo di viaggio e usarlo senza la tessera Io Viaggio.

L’abbonamento acquistato con “Phone Pass” è immediatamente utilizzabile, perché non richiede attivazione in stazione. All’abbonamento è associato un QR Code, che i passeggeri dovranno mostrare durante la controlleria e utilizzare per superare eventuali varchi d’accesso ai binari.

“Phone Pass” è attualmente disponibile per gli abbonamenti solo treno e per i clienti maggiorenni. L’abbonamento acquistato con “Phone Pass”, e quindi associato allo smartphone, è in alternativa all’abbonamento caricato sulla tessera Io Viaggio.

In caso di smarrimento o sostituzione dello smartphone, l’utente potrà tranquillamente recuperare il proprio abbonamento dematerializzato accedendo con le proprie credenziali all’App Trenord sul nuovo dispositivo. È possibile compiere un massimo di tre trasferimenti al mese, ma l’abilitazione “Phone Pass” non può essere attiva contemporaneamente su più di uno smartphone.

