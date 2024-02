MONZA. ABBANDONO RIFIUTI IN VIA DELL’OFFELERA: UNA DENUNCIA E SETTE SANZIONI

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 20 febbraio 2024 – A seguito delle indagini sull’abbandono di sacchi della spazzatura in via dell’Offelera, sette persone sono state sanzionate – in parte sulla base dell’ordinanza comunale sulla raccolta differenziata e in parte secondo il regolamento di polizia urbana – e il titolare di un’officina di Milano è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.

Questi sono i più recenti risultati del lavoro della Polizia Locale a contrasto dell’abbandono di rifiuti in città.

Le indagini

L’intervento della Polizia Locale è arrivato a seguito della segnalazione di numerosi sacchi contenenti rifiuti abbandonati in via dell’Offelera. Oltre a spazzatura lasciata sul posto da privati cittadini – in palese violazione delle norme sulla raccolta differenziata – gli agenti di Via Marsala hanno rinvenuto sacchetti contenenti scarti tipici di un’officina meccanica, come filtri dell’aria e confezioni vuote di olio motore.

Grazie al ritrovamento di una fattura di acquisto di pezzi di ricambio è stato individuato il responsabile, titolare di un’officina a Milano, che è stato denunciato sulla base dell’ex art. 256 D.Lgs. 152/06, punibile con la pena dell’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 2600 a 26000 euro.

All’uomo, che ha riconosciuto i rifiuti in foto e ammesso l’abbandono, è stato inoltre imposto l’obbligo di recuperare i sacchi abbandonati e di fornire alla Polizia Locale di Monza il formulario dello smaltimento entro pochi giorni.

“Le azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti – afferma l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – sono un fondamentale elemento a difesa del decoro della città ma soprattutto costituiscono un presidio di protezione e tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. I danni arrecati dall’abbandono dei rifiuti possono infatti essere gravi, in particolar modo se si tratta di scarti derivanti dalle attività di ditte e aziende, che hanno il dovere di smaltirli attraverso i canali dedicati”.

