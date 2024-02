POLIZIA LOCALE. NUCLEO BICI RUBATE RITROVA BICI ALL’ORTOMERCATO CON GPS

Immediatamente restituita al proprietario che aveva chiesto aiuto agli agenti su Facebook







(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2024 – Il Nucleo Bici Rubate della Polizia Locale di Milano ha ritrovato all’interno di uno stand dell’Ortomercato una bicicletta rubata alcune settimane fa.



La due ruote, una rock-rider bianca regalata ad un ragazzo di 13 anni, aveva un grande valore affettivo per il giovane proprietario, che usava il mezzo per andare a scuola e divertirsi con gli amici: semplici gesti, non ripetibili. Sono proprio questi mancati gesti e la speranza di ritrovare la bici, che hanno spinto il papà dell’adolescente ad inviare una segnalazione alla pagina Facebook ufficiale del Nucleo Bici Rubate della Polizia Locale di Milano, lo scorso 9 febbraio.



L’uomo, ricontattato dagli agenti, aveva installato il GPS sulla bicicletta che ormai da qualche giorno era localizzata in una posizione non precisata tra gli stand dell’Ortomercato. A quel punto, effettuate le opportune verifiche, gli agenti sono entrati nella struttura per cercarla.



Il veicolo è stato ritrovato insieme ad una seconda bicicletta, anch’essa di provenienza furtiva, ed è subito stato restituito al proprietario. Il titolare dell’azienda che aveva in uso lo spazio di vendita è stato denunciato a piede libero per ricettazione.



Il Nucleo Bici Rubate della Polizia Locale continua a lavorare sul territorio. La pagina Facebook è attiva non solo per la pubblicazione di tutte le biciclette ed i monopattini che vengono ritrovati in città, ma anche perché, come in questo caso, permette l’intervento degli agenti sulle segnalazioni ricevute dai cittadini e dalle cittadine.

Redazione