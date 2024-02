(Mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 20 febbraio 2024 – Intorno alle ore 10.00, in via Toniolo, un uomo di 81 anni, per una dinamica in fase di accertamento, è stato urtato da un’auto, cadendo rovinosamente a terra riportando un trauma cranico. Il ferito, soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

V. A