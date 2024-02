“Gli occhi grandi color di foglia: il nostro Fabrizio De Andrè”. Al Teatro Civico la Trasgressione Band

Il 2 marzo 2024 alle ore 21.00 concerto patrocinato dal Comune di Rho e dalla Fondazione De André. Attesa in sala Dori Ghezzi

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 21 febbraio 2024 – Il Comune di Rho e la Fondazione De André offrono il loro patrocinio a un concerto che si terrà la sera di sabato 2 marzo 2024 alle ore 21.00 al Teatro Civico Roberto de Silva. Titolo della serata “Gli occhi grandi color di foglia: il nostro Fabrizio De Andrè” , la Trasgressione Band composta da musicisti professionisti eseguirà brani di Fabrizio De André alternati a brevi interventi di carcerati, ex carcerati e membri dell’associazione e cooperativa Gruppo della Trasgressione che da molti anni lavora in carcere a Bollate, Opera e San Vittore ed è formata da studenti, tirocinanti, familiari di vittime e semplici volontari.

Per partecipare all’evento, fuori abbonamento, sono in vendita al Tourist Infopoint e su Vivaticket.it biglietti a partire da 15 euro.

Questa la presentazione del concerto a cura degli organizzatori: “Per la prima volta il nuovo concerto con le canzoni di Fabrizio De André approda in Teatro dopo le esibizioni nelle carceri milanesi. Trasgressione Band , guidata da Juri Aparo, psicoterapeuta e presidente del Gruppo Trasgressione.net che si occupa di carcere, di detenuti ed ex detenuti, di contrasto al bullismo e alla delinquenza, proporrà famose canzoni di Fabrizio alternandole a letture, interventi, considerazioni di alcuni detenuti che da anni lavorano in carcere per la propria redenzione, per la costruzione di un nuovo percorso di vita e di scelte, per essere utili a sé, agli altri detenuti, al gruppo, alla collettività a studenti e tirocinanti che frequentano il carcere e i momenti di colloquio del Gruppo della Trasgressione”.

Si tratta di una produzione speciale dedicata a Faber nel 25° anniversario dalla scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 1999. Dalla Canzone di Marinella al Pescatore, da Don Raffaè a Via del Campo , De André ha raccontato degli ultimi, dei diseredati, degli emarginati, degli sconfitti e dei carcerati. All’evento rhodense è stata invitata a partecipare anche Dori Ghezzi, che guida la Fondazione De André.

La band è formata da Juri Aparo, band leader, canto, chitarra; Andrea Bisceglie, sax e canto; Mattia Corvino , percussioni e batteria; Andon Manushi al violino; Michele Montanaro, basso e canto; Alessandro Radici per chitarre e arrangiamenti; Paolo Tasca alla fisarmonica; Issei Watanabe al violoncello.

Il Gruppo della Trasgressione, formato tra gli altri da studenti universitari di Giurisprudenza, Psicologia e altre facoltà, in questo periodo alterna incontri su Dostoevskij (in collaborazione con alcuni familiari di vittime di reato si riflette sui conflitti della famiglia Karamazov: guidano gli incontri Francesco Cajani, pubblico ministero a Milano e Angelo Aparo, psicoterapeuta; tra le persone coinvolte anche don Gianlugi Frova , prevosto di Rho ed educatore scout), incontri con le scuole su bullismo e uso di sostanze, incontri tra carcerati e tirocinanti, attività nelle scuole superiori della Fondazione Clerici, la presenza giornaliera in San Vittore. Informazioni dettagliate si possono trovare sul sito www.vocidalponte.it.

Redazione