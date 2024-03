MENSA – LODI, CIOCCA (LEGA): “FOLLIA CHE AI BAMBINI VENGA TOLTA LA CARNE DI MAIALE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024 – “Inaccettabile che a Lodi sia stata tolta la carne di maiale dalle mense scolastiche senza alcuna comunicazione chiara e preventiva alle famiglie. Incredibile che alla fine debbano essere i bambini italiani, che vorrebbero mangiare carne come hanno sempre fatto, ad essere discriminati.” – dichiara Ciocca. Una scelta folle denunciata dalla consigliera comunale della Lega di Lodi, Eleonora Ferri, che per prima si è schierata contro tale assurdità. Ciocca, che da anni al Parlamento europeo si batte in difesa delle nostre tradizioni e identità, non accetta che in nome di una finta integrazione si cerchi di cancellare persino le nostre tradizioni alimentari. “Massimo sostegno alla consigliera Ferri nel ristabilire il buonsenso”.

E’ questa la dichiarazione dell’Eurodeputato della Lega Angelo Ciocca in relazione alla notizia della carne di maiale eliminata dalle mense scolastiche di Lodi.

Redazione