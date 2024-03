‘Non è un genocidio’, si dimette presidente dell’Anpi a Milano

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2024 – «Dimissioni irrevocabili». Le ha annunciate Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, nel corso di una riunione delle sezioni locali dell’Associazione nazionale dei partigiani.

Cenati, 72 anni, era alla guida dell’Anpi Milano da dodici anni. Negli ultimi mesi aveva espresso una linea diversa rispetto a quella delle sezioni cittadine dell’Anpi sui temi di politica estera, in particolare sul conflitto israelo-palestinese. Cenati aveva criticato le mobilitazioni filo-palestinesi e aveva scelto di non andare in piazza. Una posizione criticata da diversi presidenti e militanti locali. Le sue dimissioni saranno formalizzate tra una settimana dal direttivo provinciale.

