DICHIARAZIONE EMANUELE FIANO SU DIMISSIONI ROBERTO CENATI DA PRESIDENTE ANPI MILANO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2024 – “Le dimissioni di Roberto #Cenati da Presidente dell’#Anpi di Milano sono una grande perdita, in un momento di grande delicatezza politica, Roberto ha rappresentato spesso il punto di equilibrio della comunità antifascista milanese tra diverse radici e posizioni, sempre teso all’unità di questo fronte, sempre sensibile ad ogni forma di rinascente antisemitismo. Roberto ha cercato di interpretare con dedizione e coerenza invidiabili i valori fondanti dell’antifascismo. A me spiace in particolare che le sue dimissioni avvengano per una difficoltà a condividere posizioni, sul dramma della guerra tra Israele e Hamas e sull’uso di determinate parole. Mi auguro che le sue dimissioni portino ad una riflessione e lo ringrazio per tutto il lavoro svolto in questi 13 anni”.

Redazione