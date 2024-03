BAREGGIO – VIOLAZIONI AMBIENTALI: ORA ANCHE LE GEV FARANNO LE MULTE

(Mi-lorenteggio.com) Bareggio, 2 marzo 2024 – Ora anche le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) potranno emettere sanzioni per le violazioni delle norme attinenti alla tutela dell’ambiente sul territorio del Comune di Bareggio. In Consiglio comunale, infatti, è stata approvata la modifica al Regolamento di Polizia Urbana voluta dal vicesindaco Roberto Lonati. “Grazie a questo provvedimento – spiega Lonati – le GEV rappresenteranno un valido supporto alle Forze dell’Ordine, in particolare alla Polizia Locale, per quanto riguarda il controllo del territorio. Si occuperanno soprattutto del rispetto delle regole nei parchi e del decoro urbano, specialmente per quanto riguarda le deiezioni canine e l’abbandono dei rifiuti”.“Con questa modifica al Regolamento – aggiunge il sindaco Linda Colombo – andiamo a potenziare la nostra rete di controllo del paese. Ringrazio il vicesindaco Roberto Lonati che ha seguito personalmente l’iter e tutti i volontari che mettono gratuitamente a disposizione il loro tempo per la difesa e la salvaguardia del territorio”.

Redazione