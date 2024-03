TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 4 al 10 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2024 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 4 al 10 marzo:

Fino al 7 maggio

11.00 – 19.00 Esperienza | Engeki Quest in Milan – orangcosong

Libro in italiano, inglese e giapponese, acquistabile esclusivamente presso la biglietteria di Triennale, da martedì a domenica, dalle ore 11.00 alle 19.00

In occasione di FOG 2024, la sorprendente creatività degli orangcosong sviluppa il progetto Engeki Quest in Milan, raccogliendo in un libro interattivo i lati nascosti e i misteri della città. Il pubblico viene invitato a ritirare il proprio “libro delle avventure” in Triennale, e, leggendo delle semplici istruzioni, si perderà come un moderno flâneur alla scoperta di viali nebbiosi, vecchie linee del tram e quartieri nascosti.

4 marzo

14.00 FOG Festival | Tra danza e beatbox – François Chaignaud – Aymeric Hainaux

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un workshop tra danza e voce per esplorare il linguaggio performativo di François Chaignaud, danzatore e vero maestro del cross-dressing, e Aymeric Hainaux, beatboxer, musicista e artista poliedrico. Il workshop avrà una durata di tre ore e sarà diviso in un primo modulo tenuto da Chaignaud e in un secondo tenuto da Hainaux.

5 marzo

19.00 Presentazione volume | Atlas of Performing Culture – Cristiano Leone

Evento sold out

Il libro di Cristiano Leone (Rizzoli, New York, 2023) è un viaggio illustrato attraverso i cinque continenti che comprende lo studio dei luoghi e degli eventi legati alla performance, una modalità dinamica e irripetibile di attività artistica in grado di unire il pubblico con gli artisti e le opere d’arte, l’architettura e la natura. L’autore è in dialogo con Gianluigi Ricuperati, scrittore, saggista e curatore che ha diretto Domus Academy e attualmente dirige la rivista internazionale e agenzia “Nova Express”. L’incontro è introdotto da Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano. A seguire, la performance Foreign Bodies-Action di Yuval Avital, con i danzatori del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Stefania Ballone, Gabriele Corrado, Letizia Masini e Benedetta Montefiore.

19.30 FOG Festival | Mirlitons – François Chaignaud – Aymeric Hainaux

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Un concerto, una battaglia, un rituale, l’incontro tra due universi performativi, quello di Aymeric Hainaux, artista poliedrico, poeta, disegnatore e musicista, che gioca e mescola ritornelli, beat, feedback audio e beatbox, e quello di François Chaignaud, danzatore, cantante, performer, autentico maestro del crossdressing che da anni utilizza la voce come veicolo di stati sensoriali e spirituali. Un’alchimia fisica e musicale in cui suono, voce e ritmo si combinano fino a raggiungere un’intensità performativa inclassificabile. Un duo simile a un mirliton, termine usato in francese per definire un piccolo flauto, un copricapo, una moneta d’oro o un tipo di dolce: polisemico e inafferrabile.

6 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.00 Incontro | 50 anni dopo il Golpe: un dialogo tra storia e cinema

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

A cinquant’anni dall’11 settembre 1973, giorno del Golpe in Cile, che inaugurò la dittatura sanguinaria di Augusto Pinochet, Bietti Edizioni dedica due pubblicazioni al ricordo di quel momento storico decisivo: Salvador Allende. Una congiura della Casa Bianca di Patricia Verdugo e Pablo Larraìn. Il corpo e la storia di Emanuele Rauco, che contiene un’intervista al regista di Tony Manero, Post Mortem, No. I giorni dell’arcobaleno, Neruda, Jackie. Intervengono: Ilaria Floreano, direttrice delle collane Bietti dedicate al cinema “I libri di INLAND” e “Fotogrammi”, e caporedattrice della rivista “INLAND. Quaderni di cinema”, e Massimiliano Scuriatti, direttore della collana “Caleidoscopio”.

19.30 FOG Festival | Mirlitons – François Chaignaud – Aymeric Hainaux

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

7 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Incontro | Still Life: Ron Mueck at Work e Three Dogs, a Pig and a Crow – Gautier Deblonde

Ingresso con il biglietto della mostra Ron Mueck, per maggiori informazioni: triennale.org

Alla presenza del fotografo e regista Gautier Deblonde e Chiara Agradi, curatrice responsabile della mostra su Ron Mueck, vengono presentate le proiezioni dei film Still Life: Ron Mueck at Work (2013) e Three Dogs, a Pig and a Crow (2023), le cui immagini hanno catturato l’atmosfera dello studio di Mueck e il suo metodo di lavoro negli ultimi venticinque anni. Questi film, girati negli studi dell’artista australiano e durante le installazioni delle sue sculture in occasione di mostre e presentazioni, offrono un approfondimento sulla creazione dei lavori e sulla loro trasformazione nelle opere finite visibili in mostra.

Le proiezioni sono seguite da un Q&A in inglese con Gautier Deblonde e Chiara Agradi.

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale organizza una visita guidata per scoprire il lavoro del fotografo tedesco Juergen Teller – attivo dalla prima metà degli anni Novanta – noto in tutto il mondo per le sue opere raffiguranti personaggi famosi, per i provocatori editoriali, per le importanti pubblicazioni e le originali campagne di moda. Tra le oltre 1.000 opere esposte in mostra si trovano sia lavori personali che opere su commissione, immagini già note e nuove serie fotografiche, oltre a video e a installazioni. i need to live – dichiarazione e allo stesso tempo frase motivazionale – riassume le sensazioni dell’artista a fronte dei tragici incidenti che hanno segnato la sua vita. Con i suoi scatti riconosce la fragilità dell’esistenza umana e celebra l’importanza di essere vivi.

19.30 FOG Festival | HellO° – Kinkaleri

Presso Teatro Out Off

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Se Otello avesse creduto a Desdemona e non alle menzogne sul suo tradimento, i due amanti sarebbero scampati al loro tragico epilogo? Ribaltando i valori fondanti dell’opera di Shakespeare, la performance di Kinkaleri toglie potere alla parola, privandola della possibilità di ingannare, e sposta l’attenzione verso il corpo e la sua trasparenza. HellO° si basa sulla dualità parola-menzogna/corpo-verità, portando in scena la tragedia di un corpo sottomesso alle leggi del linguaggio. Una tragedia che permette di osservare i particolari di un corpo trionfante nella sua fragilità, i suoi movimenti e la sua stasi. HellO° è perciò il corpo della tragedia. Fragile, imponente, unico.

20.15 FOG Festival | Kinkaleri in dialogo con Stefano Tomassini

Presso Teatro Out Off

L’incontro segue lo spettacolo, l’ingresso è garantito solo con il biglietto di HellO°

Dopo lo spettacolo HellO°, un incontro con i componenti di Kinkaleri, gruppo italiano che opera fra sperimentazione teatrale, performance, installazioni, allestimenti e materiali sonori, che racconteranno il proprio lavoro e la propria ricerca artistica. L’incontro verrà moderato da Stefano Tomassini.

8 marzo

18.00 Presentazione volume | She’s a WOMAN – Ezio Guaitamacchi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Una presentazione in musica del libro She’s a WOMAN. Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica (Rizzoli Lizard, 2024). Nella prima parte dell’incontro l’autore, Ezio Guaitamacchi, è in dialogo con Federica Lodi (Sky Sport) sui contenuti del libro con l’aiuto di immagini e filmati musicali. Nella seconda parte, Ezio Guaitamacchi (chitarre) con Andrea Mirò (piano e voce) e Brunella Boschetti (voce) racconta e interpreta alcuni brani delle protagoniste del libro.

18.30 Visita guidata | Ron Mueck

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una visita guidata per scoprire il lavoro dello scultore australiano Ron Mueck, le cui opere, realiste eppure misteriose, creano immediata empatia con il visitatore. Il percorso espositivo si compone di sei sculture e comprende l’installazione monumentale Mass del 2017, proveniente dalla collezione della National Gallery of Victoria, Melbourne, ed esposta in Europa per la prima volta. L’installazione si presenta al pubblico come un’esperienza fisica, oltre che visiva, composta da cento enormi sculture a forma di teschio umano, simbolo iconografico inesauribile. La mostra presenta anche nuovi lavori che illustrano l’evoluzione nella pratica scultorea di Mueck e opere simbolo della sua carriera appartenenti alla collezione di Fondation Cartier.

19.30 FOG Festival | HellO° – Kinkaleri

Presso Teatro Out Off

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

9 marzo

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

15.30 Laboratorio | Archivi emotivi

Laboratorio a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone un’attività per bambini e famiglie che nasce dalla documentazione dell’archivio fotografico di Triennale Milano, ora disponibile in Cuore – Centro studi, archivi, ricerca. Bambini e bambine saranno immersi negli archivi alla ricerca di sogni, bisogni e memorie, che li guideranno in un viaggio in oltre 100 anni di storie di Triennale Milano.

18.30 Visita guidata | Ron Mueck

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

10 marzo

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

14.30 – 18.30 Esperienza | Triennale Playground

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Un pomeriggio di attività e giochi per tutta la famiglia. Spazio Agorà è a disposizione delle famiglie per un momento di relax e divertimento. Si potrà provare Compo-Scompo, il gioco collaborativo progettato dall’illustratrice e artista Olimpia Zagnoli in cui occhi, bocche, orecchie, braccia e tanti altri elementi si mescolano per dare vita ogni volta a personaggi buffi e stravaganti. Saranno a disposizione gli albi illustrati della collezione di Triennale, carta e colori per disegnare e liberare la fantasia.

16.00 FOG Festival | IRENE – Alessandro Marzotto Levy

Presso Teatro Out Off

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Come reagisce il corpo di fronte alla perdita di qualcuno a noi caro? IRENE affronta questa complessità traducendola in un linguaggio coreografico fatto di azioni rituali, nel tentativo estremo di relazionarsi con l’invisibile, con quello che non c’è più. Nello spettacolo di Alessandro Marzotto Levy, giovane coreografo vincitore di DNAppunti Coreografici 2022, la danza diventa lo strumento per esplorare il tempo, le memorie che tornano per sconvolgerci, e ricostruire il senso di un passato che non potrà più tornare.

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

