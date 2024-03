(mi-lorenteggio.com) Lecco, 3 marzo 2024 – Localizzazione con Apparecchi di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA) e salvataggio di alpinisti sepolti da una slavina, ma anche l’evacuazione di persone bloccate su una seggiovia: 3 giorni di addestramento a Pian delle Betulle in Valsassina per 30 Vigili del Fuoco.

Redazione