Milano. “Vietato Respirare” il presidio e lo “sciame” di Extiction Rebellion

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2024 – Nonostante il tempo piovoso, oltre al corteo per la Palestina, alcune centinaia di persone di tutte le età si sono radunate ieri pomeriggio, sabato 2 marzo, in Largo Cairoli per prendere parte al presidio “Vietato Respirare”. Hanno seguito con vivo interesse i numerosi interventi di medici, cittadini e rappresentanti politici che si sono susseguiti fino alle 17, quando è ricominciata la pioggia.

La manifestazione è terminata con lo “sciame” messo in atto dai ragazzi di Extiction Rebellion, seguito con partecipazione da molti presenti.

V. A.