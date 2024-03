La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno: dal 21 al 24 marzo oltre 50 appuntamenti in tutti i Municipi della città di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2024. Da giovedì 21 a domenica 24 marzo torna La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale nei quartieri milanesi ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo: quattro giorni di letture ad alta voce, incontri con gli autori, laboratori di quartiere, dialoghi, spettacoli e molto altro, in tutti i nove Municipi della città, per giovani lettrici e lettori, ma anche amanti dei libri di tutte le età.

Tanti gli ospiti presenti, tra autori e illustratori, artisti e attori, con particolare attenzione al pubblico dei più piccoli per crescere con i libri, per un totale di oltre 50 eventi e più di 30 realtà cittadine coinvolte, tra biblioteche e librerie, biblioteche di condominio e associazioni, teatri e centri culturali.

Tra gli appuntamenti di giovedì 21 marzo, lo scrittore e sceneggiatore Giorgio Fontana incontrerà alla Biblioteca Baggio gli studenti di alcune scuole per raccontare loro la paura a partire dalle parole di Dante e Coraline di Neil Gaiman (due appuntamenti, alle 9.30 e alle 11.00); Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, alle 10.00 alla Centrale dell’Acqua condurrà una riflessione con le scuole sulla curiosità e la meraviglia come fattori del metodo scientifico; sullo stesso tema anche il laboratorio creativo che si terrà alle 17.00 nella Libreria La Balena, con la libraia Cristina Sturaro, che ricorderà quanto la fantasia e la curiosità siano preziose per interpretare ciò che ci circonda con letture dall’albo poetico illustrato Io cambierò il mondo. Poesie per crescere di Janna Carioli; sempre a proposito di poesia, in occasione della Giornata Mondiale della poesia, che ricorre proprio il 21 marzo, la Biblioteca Crescenzago alle 18.00 organizza un piccolo contest dedicato ai più giovani, mentre alle 18.30, alla Casa della Voce, si terrà L’Isola di poesia – in ascolto a occhi chiusi, un viaggio tra pensieri e immagini, letture ad alta voce e ascolti ad occhi chiusi per un’esperienza multisensoriale; alla Biblioteca Sormani, alle 17.00, Cristina Petit accompagnerà i più piccoli in una rilettura di Cappuccetto Rosso; anche Filippo Carrozzo guiderà i bambini alla scoperta delle fiabe della tradizione popolare, con letture animate e giochi interattivi, alla Libreria Zazà, alle 17.00.

In vista della Giornata Mondiale dell’acqua, che ricorre il 22 marzo, sempre giovedì 21 marzo si terrà anche un laboratorio per le scuole medie, alle ore 10.00 a Cascina Campazzo, a cura della prof. Flores Zardo e del naturalista Marco Pergolizzi di FaunaViva con l’Associazione Parco Ticinello; l’incontro rientra nella Festa dell’Acqua e della Poesia con SEMiNA e PACTA . dei Teatri; dedicato all’acqua e a come non sprecarla anche l’incontro con Christine Ballarin della Direzione Verde e Ambiente – Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale del Comune di Milano, e Cinzia Thomareizis del Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua – CeVI, alle ore 18.00 nella Biblioteca di Parco Sempione. Sempre giovedì 21 anche l’appuntamento di Nati per leggere dedicato alla primavera, alle 17.00 alla Biblioteca Oglio, con letture da Il piccolo seme e alcune nuove uscite della serie Brucoverde; mentre alle 17.30, alla Biblioteca Chiesa Rossa, una lettura con laboratorio creativo a partire dal libro vincitore del Premio Inge Feltrinelli Raccontare il mondo, difendere i diritti, categoria Kids, dedicata alla letteratura per l’infanzia, condotta da Barbara Archetti.

Non mancheranno gli appuntamenti pensati anche per lettori esperti: giovedì 21 marzo alle 16.30 torna il ciclo di incontri Parole in giardino: Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Gardenia, e il giardiniere Fabio Bedini ci porteranno alla scoperta di un giardino nascosto in via San Maurilio, dove sarà possibile ascoltare letture ad alta voce tratte da Il giardino che vorrei di Pia Pera, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano (evento su prenotazione obbligatoria, in caso di pioggia l’incontro sarà annullato). Sempre giovedì 21 marzo, alle 18.00 a mosso, la giornalista Annalisa Monfreda in conversazione con Elisabetta Pesenti presenta il suo nuovo libro Quali soldi fanno la felicità? Perché le donne non sono pagate abbastanza, un saggio “di contro-educazione finanziaria” che esplora la capacità del denaro di condizionare la nostra percezione di noi stessi, spingendoci a rivalutare il modo di gestire le nostre finanze.

Venerdì 22 marzo si parte alle ore 10.00 alla Biblioteca Sormani con la lettura di alcune pagine di Krida Kahlo pittrice coraggiosa: Teresa Righetti ci condurrà alla scoperta della vita della pittrice. Sempre alle 10.00 alla Biblioteca Oglio, un emozionante viaggio attraverso la determinazione e la forza di Rachele Somaschini, che, nonostante la malattia, ha realizzato i suoi sogni diventando una figura sportiva di spicco. Alle 17.00 alla Biblioteca Accursio, attraverso il romanzo Testa di mango, l’autrice Elena Moretti e il rapper LYUK spiegheranno come sia possibile cambiare lo sguardo sulla vita attraverso l’amore, la lettura e la musica. Di nuovo alla Biblioteca Oglio, alle 18.00, incontro di giochi da tavolo rivolto a grandi e piccoli, ragazzi e ragazze, famiglie e amici. Alla Biblioteca Sormani, sempre alle 18.00, Anna Ballerini e Benedetta Gatti discuteranno con i lettori adulti su come sostenere gli adolescenti durante questo periodo di trasformazione e di crescita.

Si continua con laboratori e incontri anche durante il fine settimana: sabato 23 marzo, alle 11.00 al Teatro Bruno Munari, Arianna Cravotto condivide con i bambini il segreto della bussola magica, in un mondo in cui ogni bambino ha un animale che lo accompagna; alle 15.00, a Mare Culturale Urbano, l’esperta di design e cultura materiale Chiara Alessi guida i più piccoli alla scoperta degli oggetti della vita quotidiana e delle relazioni che innescano in chi li usa, per imparare a conoscere materiali e origine di strumenti che utilizziamo ogni giorno. Al Teatro Bruno Munari anche l’incontro La misteriosa fabbrica dei sogni, con Alessia Piemonte, che accompagnerà i più piccoli alla scoperta di un luogo fantastico, dove tutti i sogni sono stati rubati da una strega malvagia; sabato 23 marzo anche due incontri alla Grande Fabbrica delle Parole: alle 11.00 Carte scintille, con Eleonora Terribile, che accompagnerà i bambini in un viaggio all’interno della loro immaginazione, e alle 16.00, Le Storie di Zoe, un’attività interattiva che attraverso la lettura teatralizzata avvicina le bambine e i bambini alla lettura, a cura dell’Associazione Fedora e con il patrocinio del Pio Istituto dei Sordi.

Domenica 24 marzo il Teatro Munari ospita il laboratorio di Daniele Catalli dedicato al disegno cieco e adatto a tutte le età, per esplorare una tecnica che traccia il contorno di un soggetto senza mai guardare il foglio, incontro promosso da Fondazione Circolo dei lettori e doppiozero, in collaborazione con Scarabocchi. Il mio primo festival. Per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia, anche due appuntamenti speciali del gruppo Poetry and the City, intitolati Poetry and the voice: Sandro Penna e Federico García Lorca, saranno protagonisti di altrettanti incontri dedicati alla poesia d’amore e alla lettura ad alta voce, alle 11.00 alla Rotonda della Besana e alle 17.00 a Mare Culturale Urbano. Il 24 marzo sarà anche l’occasione per celebrare i 10 anni di attività della Biblioteca Chiesa Rossa, attraverso tanti momenti che permettono di ripercorrere la storia del quartiere: dalla presentazione della mostra La nostra storia fino all’incontro aperto al pubblico dedicato alla storia delle cascine Chiesa Rossa; il pomeriggio si concluderà con un momento conviviale curato dall’Associazione Comunità Oklahoma ONLUS. Il pomeriggio vedrà tra i partecipanti: Natale Carapellese, presidente del Municipio 5; Luisa Gerosa, assessora alle Politiche Sociali, all’Educazione ed Istruzione, Politiche della Salute, Cultura e Biblioteche; Caterina Misiti, presidente Commissione Cultura, Manifestazioni, Patrimonio artistico e culturali; Laura Richina, responsabile della Biblioteca Chiesa Rossa; Enrica Garlati, Comitato Cascina Chiesa Rossa; Pasquale la Torre, responsabile della Biblioteca in Cascina dal 2004 al 2015.

Infine, per questa quarta tappa dell’iniziativa, la scrittrice Nadia Terranova ha selezionato i nove titoli per i più piccoli che andranno a far parte della biblioteca del progetto: Mary Poppins di Pamela L. Travers; La tigre in vetrina di Alki Zei; Le streghe di Roald Dahl; Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak; Skellig di David Almond; Tutti cari animaletti di Ulf Nilsson; Cinque bambini e la cosa di Edith Nesbit; Fiabe italiane di Italo Calvino; Principessa Laurentina di Bianca Pitzorno; Oh, boy di Marie-Aude Murail. La biblioteca del progetto, come il programma completo degli incontri, è consultabile sul sito di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno.

La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno si inserisce all’interno del palinsesto di incontri che non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta; l’edizione 2024 di BookCity Milano, che si terrà dall’11 al 17 novembre, verrà presentata alla città mercoledì 20 marzo alle ore 11.00 nella Sala Conferenze dell’Assessorato alla Cultura di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14).

Redazione