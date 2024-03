78 nuove piante in arrivo a Opera grazie al Progetto Spugna

(mi-lorenteggio.com) Opera, 6 marzo 2024 – Riceviamo e pubblichiamo:

Siamo orgogliosi di condividere con voi ulteriori informazioni sul progetto Spugna, iniziativa ambiziosa che renderà la nostra Opera ancora più verde e vivibile.

Il progetto prevede la messa a dimora di 78 nuove piante, insieme alla valutazione di altre 21 che potrebbero essere trasferite in aree boschive o abbattute per garantire la sicurezza di tutti. Questo intervento è fondamentale, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in corso, e dimostra l’impegno della nostra Giunta verso tematiche ambientali cruciali.

Oltre alle piante, verranno poi messe a dimora alcune migliaia di arbusti e cespugli, rendendo così Opera ancora più verde e accogliente per tutti.

Ecco alcuni dettagli sui nuovi spazi verdi che verranno creati

Piazza Di Vittorio: 17 nuove piante e 68 cespugli

Via Bozzini: 23 nuove piante, insieme al mantenimento di 13 alberi esistenti

Via Lombardi: 6 nuove piante

Via Sogliani: 900 arbusti e cespugli saranno messi a dimora

Via Borsellino: 11 nuove piante

Via Staffora: 21 nuove piante

Siamo orgogliosi di questo progetto che valorizza il nostro territorio e ci rende parte attiva nella lotta contro i cambiamenti climatici. Continueremo a lavorare per un futuro più sostenibile e verde per tutti noi. Un grande grazie a tutti coloro che rendono possibile questa trasformazione!