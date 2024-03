POLIZIA LOCALE. INAUGURATO IL COMANDO UNICO DI POGLIANO MILANESE E NERVIANO

(mi-lorenteggio.com) Pogliano Milanese, 06 marzo 2024 – Gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) hanno partecipato all’inaugurazione del Comando unico di Polizia locale di Pogliano Milanese e Nerviano. Presenti i sindaci delle due amministrazioni Daniela Colombo (Nerviano) Carmine Lavagna (Pogliano Milanese) e l’onorevole Stefano Maullu.

“La nascita di Comandi unici che vedono la collaborazione e l’unione tra diversi corpi di Polizia locale – afferma La Russa – è la strada giusta per ottimizzare il servizio e rafforzare la sicurezza del territorio, soprattutto nelle realtà più piccole. Grazie al nuovo Comando saranno operativi 20 agenti. La centrale operativa monitora 200 telecamere dislocate sui territori. Scambio di professionalità, mutua assistenza e maggiori possibilità organizzative sono vantaggi indubbi non soltanto per gli agenti ma anche per tutti i cittadini. Auspichiamo che l’unione delle Polizie locali venga replicata in altri Comuni”.

“Un esempio di grande eccellenza – ha evidenziato l’assessore Comazzi – che dimostra quanto sia fondamentale la copianificazione territoriale e l’unione dei Comuni nella realizzazione di servizi sul territorio”.

