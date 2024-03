Milano. Incidente tra auto e moto in via Melchiorre Gioia, gravissimo 48enne

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Intorno alle ore 11.45 in via Melchiorre Gioia, all’altezza con via Don Luigi Strurzo è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Dopo l’impatto il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, cadendo rovinosamente a terra.

All’arrivo dei soccorsi il ferito è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso e trasportato in Codice Rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A