Milano. Venerdì 8 marzo, manifestazioni in centro: linee deviate e rallentate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Venerdì 8 marzo sono previste due manifestazioni. Diverse linee potrebbero essere deviate, in parte interrotte o rallentate.

:: Corteo alle 9:30 da largo Cairoli

Il corteo prosegue per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, via Verziere, via Francesco Sforza, via Visconti di Modrone, via San Damiano, corso Venezia. Termina in piazza Oberdan. Linee coinvolte: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27, 50, 57, 60, 61, 65, 84, 85, 94 e BM4.

:: Corteo alle 18:30 da piazza Duca D’Aosta

Il corteo prosegue per via Vittor Pisani, piazza della Repubblica, via Tarchetti, via Manin, piazza Cavour, via Senato, via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Francesco Sforza, corso di Porta Vittoria, largo Augusto, via Verziere. Termina in piazza Fontana. Linee coinvolte: 1, 4, 5, 9, 15, 19, 27, 33, 43, 60, 61, 81, 84, 94.

FERROVIE. Venerdì 8 marzo sciopero nazionale indetto da sigla sindacale autonoma

Una sigla sindacale autonoma ha proclamato uno sciopero nazionale dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo, che potrà interessare anche il servizio ferroviario lombardo.

In analoghe circostanze le ripercussioni sul servizio non sono state significative. Eventuali cancellazioni di corse regionali, suburbane e del collegamento aeroportuale Malpensa Express saranno comunicate su sito e App Trenord.

Prima dell’inizio dello sciopero, viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 23.59 del 7 marzo e arrivo alla destinazione finale entro le ore 00.59 dell’8 marzo.

Venerdì nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse presenti nell’elenco disponibile al link www.trenord.it/trenigarantiti.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 – e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.