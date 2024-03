Corsico. Lezioni di raccolta differenziata per cittadini stranieri

Un ciclo di incontri dedicato a chi non conosce bene la lingua o è in Italia da poco, per apprendere le regole sul corretto conferimento dei rifiuti



(Mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 marzo 2024 – Regole diverse rispetto al Paese d’origine e l’ostacolo della lingua che non si conosce ancora bene spesso fanno sbagliare inconsapevolmente i cittadini diorigine straniera. Risultato: la raccolta differenziata non è fatta correttamente. Per questo, il Comune, con l’associazione Itaca e Amsa, ha organizzato una serie di incontri per i cittadini stranieri, con l’obiettivo di illustrare tutte le regole della raccolta differenziata. Fondamentalel a collaborazione con Itaca che da anni si occupa di sostenere le persone straniere, organizzando anche corsi di italiano per donne, uomini e dedicati esclusivamente alle badanti, durante la pausa pranzo.

Al primo incontro hanno partecipato tante donne di diversi Paesi. Ne seguiranno altri, destinati sempre ai cittadini stranieri che possono così apprendere le regole di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La lezione è divisa in due parti: una prima

teorica, con il referente di Amsa che mostra delle slide chiare e semplici, con disegni ed esempi per chi ancora non conosce bene l’italiano, e una parte pratica. I partecipanti possono mettersi alla prova e conferire i diversi materiali in ciascuno dei contenitori preparati per l’incontro. Le volontarie di Itaca ricoprono un ruolo fondamentale, grazie all’attività di supporto per chi sta imparando la nostra lingua.

“Tanta partecipazione per il primo incontro – commenta la vicesindaca Chiara Silvestrini –:

segnale che le cittadine e i cittadini vogliono informarsi per rispettare le regole, l’ambiente e prendersi cura della propria città. Le donne che hanno preso parte al primo appuntamento hanno partecipato con grande attenzione, ponendo diverse domande per non sbagliare la raccolta differenziata. Grazie a Itaca e a tutte le volontarie per la preziosa collaborazione.

Seguiranno altri incontri: è importante per chi non conosce ancora bene le regole e le norme del Comune documentarsi, ma è fondamentale che tutti i cittadini si informino sul corretto conferimento dei rifiuti, per non incorrere in sanzioni e rispettare l’ambiente”.

Redazione