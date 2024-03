DA VIRIDEA TORNANO I LABORATORI DI NATURA PER BAMBINI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2024 – La catena di Garden Center Viridea propone dal 16 marzo al 4 maggio un ciclo di eventi gratuiti per bambini: attraverso divertenti laboratori ludici, i più piccoli potranno avvicinarsi alla ricchezza della natura e sviluppare maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

Gli appuntamenti toccheranno a rotazione tutti i dieci punti vendita Viridea e sono stati pensati indicativamente per bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Dalla carta al fiore, dal fiore alla carta

Vedere sbocciare i fiori in primavera è sempre una magia, e per i bambini sarà ancora più magico vedere come anche dei semplici fiori di carta possono “sbocciare” attraverso un semplice esperimento scientifico. Dopo aver realizzato il proprio fiorellino ognuno potrà inoltre imparare a costruire un vero e proprio erbario, da portare a casa con sé al termine del laboratorio, per poter custodire su una speciale scheda i propri fiori preferiti.

Gli eventi sono completamente gratuiti, non richiedono iscrizione e si terranno secondo il calendario seguente con orario dalle 15.00 alle 18.30:

Viridea Garden Center Rho (MI): sabato 16 marzo – tel. 02/93208201

Viridea Garden Center Arese (MI): sabato 16 marzo – tel. 02/93876075

Viridea Garden Center Cusago (MI): sabato 23 marzo – tel. 02/90165501

Viridea Garden Center Rodano (MI): sabato 23 marzo – tel. 02/95957301

Viridea Garden Center Collegno (TO): sabato 6 aprile – tel. 011/4536401

Viridea Garden Center Settimo Torinese (TO): sabato 6 aprile – tel. 011/8211488

Viridea Garden Center San Martino Siccomario (PV): sabato 20 aprile – tel. 0382/496701

Viridea Garden Center Montebello della Battaglia (PV): sabato 20 aprile – tel. 0383/892253

Viridea Garden Center Castenedolo (BS): sabato 4 maggio – tel. 030/5527578

Viridea Garden Center Torri Di Quartesolo (VI): sabato 4 maggio – tel. 0444/261301