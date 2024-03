Ruba sci a turisti al Passo del Tonale, arrestato

(Mi-lorenteggio.com) Passo del Tonale, 12 marzo 2024 – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna e dislocato presso il Passo del Tonale ha individuato e denunciato l’autore di alcuni furti di attrezzature sportive avvenuti all’arrivo della pista Valena.

Il fatto risale a sabato pomeriggio, quando una turista ha notato un uomo all’atto di impossessarsi dei suoi sci e ha richiesto tramite numero di emergenza l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia di poliziotti sciatori, che ha individuato il soggetto responsabile cogliendolo in flagranza.

I successivi approfondimenti, estesi anche al veicolo del medesimo, hanno permesso di recuperare altre due paia di sci, compendio di due precedenti azioni di furto: la prima ai danni di un noleggio di Ponte di Legno; la seconda ai danni di un altro turista.

Al termine dell’attività, le attrezzature, di valore complessivo prossimo a € 3.000, sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre il responsabile, un uomo di circa 47 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Con i propri sciatori, la Polizia di Stato è presente in circa 50 delle più importanti stazioni sciistiche alpine e appenniniche del territorio nazionale.

Gli operatori sono impegnati ad assicurare il rispetto della Legge nelle aree sciabili e intervengono in caso di reati, nonché per prestare soccorso in caso di incidenti e calamità naturali.

Il personale consegue specifica abilitazione dopo il superamento di un percorso formativo presso il Centro Addestramento Alpino di Moena, in provincia di Trento, nell’ambito del quale vengono impartiti insegnamenti tecnico-giuridici ma anche di primo intervento sanitario e ricerca e soccorso in occasione di eventi valanghivi.

V. A.