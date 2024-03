Ue, Tovaglieri (Lega), basta attacchi alle divise, noi stiamo dalla parte delle Forze dell’Ordine

(Mi-lorenteggio.com).Strasburgo, 12 mar – “Sempre più spesso l’aula del Parlamento europeo viene utilizzata per mettere sul banco degli imputati chi la garantisce la nostra sicurezza. Criticare l’operato delle Forze dell’Ordine è diventata ormai un’abitudine per una sinistra a corto di proposte. È ora di dire basta. Basta attaccare chi ci protegge ogni giorno per poi fare i buonisti con criminali e potenziali terroristi. Imparate a rispettare chi presidia i nostri territori con sacrificio, spesso mettendo a rischio la propria vita. Troppo comodo rivolgersi alla polizia quando ti entra un ladro in casa, salvo poi denigrarla in pubblico per compiacere centri sociali o qualche comunistello figlio di papà. Uso quest’aula oggi per prendere una posizione netta e chiara, che molti in Italia ancora non hanno avuto il coraggio di assumere: io sto con le Forze dell’Ordine”.

Così l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) è intervenuta a sostegno delle Forze dell’Ordine nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Per rivedere l’intervento: https://www.youtube.com/watch?v=N3aFvNkvjO8